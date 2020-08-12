Гайдукевич: «Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках»

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей:

Есть люди, которых не устраивает ни выбор белорусского народа, ни то, что наша страна выбирает путь стабильности. Руководители альтернативного штаба начали убегать еще до голосования. И главный из этого трио бандуристок сейчас в Литве. Кто-то удрал раньше. Это крысы, бежавшие с корабля, но вдохновляющие сопливых детей на противоправные действия, на кровь.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:

Выборы президента должны консолидировать страну, делать её сильнее. Я полагал, что это будет дискуссия о путях развития страны, диалог, битва программ. Но с самого начала народу предложили один вариант: давайте уберем власть, а потом разберемся. Как с такой программой идти на выборы?! Это же будет крах страны. Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках. Как можно в центре Минска строить баррикады! Понимаете, до чего мы дожили?!

Петр Петровский, политический аналитик:

В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распыленного «майдана». Была главная задача альтернативщиков сорвать подсчет голосов, а в перспективе выйти на государственный переворот. Люди в районах уже обозлены на протестующих. Протест уже выдыхается, псевдореволюции не получилось.



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