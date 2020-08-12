Гайдукевич: «Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках»
Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей:
Есть люди, которых не устраивает ни выбор белорусского народа, ни то, что наша страна выбирает путь стабильности. Руководители альтернативного штаба начали убегать еще до голосования. И главный из этого трио бандуристок сейчас в Литве. Кто-то удрал раньше. Это крысы, бежавшие с корабля, но вдохновляющие сопливых детей на противоправные действия, на кровь.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Выборы президента должны консолидировать страну, делать её сильнее. Я полагал, что это будет дискуссия о путях развития страны, диалог, битва программ. Но с самого начала народу предложили один вариант: давайте уберем власть, а потом разберемся. Как с такой программой идти на выборы?! Это же будет крах страны. Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках. Как можно в центре Минска строить баррикады! Понимаете, до чего мы дожили?!
Петр Петровский, политический аналитик:
В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распыленного «майдана». Была главная задача альтернативщиков сорвать подсчет голосов, а в перспективе выйти на государственный переворот. Люди в районах уже обозлены на протестующих. Протест уже выдыхается, псевдореволюции не получилось.
Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами
Вадим Боровик, политический аналитик:
Наши оппоненты максимально ориентировались на эмоции, на низкие инстинкты. Такие технологии используют тоталитарные секты. Главный кандидат от оппозиции дважды снял с себя ответственность. Первый раз, когда не озвучил своей программы. А второй – когда заявил, что его не интересуют выборы как результат его победы в них, а его интересуют последующие выборы. То есть полная безответственность.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей:
Каждый белорус должен ответить на вопрос, готов ли он к тому, что страна будет терять в день одну, две, три жертвы. А счет жертвам уже открыт.