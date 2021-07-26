Гайдукевич: сделаем такую Конституцию, чтобы когда её приняли, враги государства взвыли после смены власти

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Три статута ВКЛ чаще всего называют первой конституцией Европы или первым сбором законов Европы. После этого, естественно, было много конституций: и советские, и 1994 года, и 1996 года, принятая на референдуме, по которой мы сейчас живем. Наверное, через какое-то время нужно менять законы, потому что и время не стоит на месте, и мы развиваемся, и прогресс неумолим. Когда в августе 2020 года начались мятежные протесты, очень многие противники нынешней власти и того стабильного государства, которое существует на нынешних землях, которые называются Республика Беларусь, говорили о том, что нужно вернуться на 30 лет назад, к Конституции 1994 года. У меня первый вопрос такой: насколько в принципе возможно построить будущее, пользуясь нормами, которые как минимум уже устарели даже в мире моды, фильмов и закона?

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:

Решили начать с меня? Что же, попробую ответить. Конституция 1994 года от 15 марта сама по себе является добротным документом, но, безусловно, все течет, все изменяется. Почти 30 лет, которые прошли, требуют новой правовой регламентации, новых общественных отношений, которые возникли, поэтому лучше смотреть вперед, на будущее. Идея модернизации конституционного текста, которая была высказана главой государства, конструктивная, позволяет найти разумный компромисс, который всегда стараются найти политические силы, которые представлены в общественном развитии. Тем самым консолидировать общество. Глава государства сказал о том, что надо подумать о представительной ветви власти, о ее укреплении. В частности, в той системе координат, которая сейчас формируется и предложена Конституционной комиссией, главой государства идея высказана, она позволяет решить очень важную проблему. Обеспечить представительство наших граждан, избирателей во власти. Потому что Всебелорусское народное собрание – все-таки перейду уже к этому очень важному органу – позволит активизировать, как бы это странно ни звучало, местный уровень власти, выборы в местные органы самоуправления, в частности, в местные Советы депутатов. Потому что имеется в виду, что в ВНС будут принимать участие парламентарии и, согласно проекту, представители органов местного самоуправления.

Алена Сырова, СТВ:

Если нынешняя Конституция такая хорошая, то почему назрела необходимость ее поменять?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Возвращаясь к Конституции, принятой 15 марта 1994 года. Любая конституция – это своего рода стволовой хребет любого государства, который закладывает на основе общественного договора определенные правовые институты между личностью и государством. Своего рода социальный контракт. Я вам хочу сказать, что применительно к первому и второму разделам Конституции, принятой 15 марта 1994 года, концептуальных изменений 24 ноября 1996 года не произошло. По большому счету это та же страна, та же Республика Беларусь. Кирилл Казаков:

По сути, мы говорим, что юридически новая Конституция, принятая на референдуме с дополнениями.

Сергей Сивец:

Которая больше переформатировала четвертый раздел Конституции, касающийся политической системы с точки зрения политических институтов страны. Универсальные международные правовые акты как были отражены в Конституции, принятой 15 марта, так они и остались, и принципы, и нормы. Основы конституционного строя тоже не изменились. По сути, была заложена та политическая система, в рамках которой формировались законодательная, исполнительная, судебная ветви власти. Кирилл Казаков:

Согласимся с тем, что если в течение большого количества времени, более 20 лет, у нас существовала та Конституция, которая позволила построить нынешнюю страну в том виде, в котором она сейчас есть, значит Конституция, которая была принята на референдуме, не так уж и плоха. Сергей Сивец:

Она абсолютно неплоха.