Алексей Сокол о Конституции: «Мы придали в этом проекте политическим партиям конституционный статус»

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. Екатерина Речиц, главный советник Белорусского института стратегических исследований, член Конституционной комиссии:

У нынешнего проекта две задачи. С одной стороны – нынешняя Конституция призвана, я имею в виду уже обновленная, призвана зафиксировать те ценности, которые за более чем четверть века – белорусское общество уже может сказать, что они традиционные. Это касаемо семьи и суверенитета как ценности. Территориальная целостность и так далее. Но с другой стороны, для Конституции важно заложить векторы развития. И не конкретно определить. Мы на одну только систему избирательную ориентируемся. Мы должны заложить действительно коридор, только в рамках которого белорусское общество может нащупать дальше свой путь. И для этого мы уже предполагаем, что эти ценности – завязаны действительно на персоналистическую модель – должны будут нестись и обществом тоже. Поэтому предполагается, что ответственность будет перераспределяться частично. Не только на главу государства, который один это бремя ответственности на себя взвалил, но и на других – государственные органы высшие.

Алена Сырова, СТВ:

Глава государства готов поделиться полномочиями. А готовы ли люди нести это бремя ответственности разделить его? Екатерина Речиц:

У Конституции такая миссия, чтобы подготовить общество, чтобы оно тоже готово было эту же страну передать уже другим поколениям через несколько десятков лет. Поэтому в нынешнем проекте предполагаются именно коридоры возможностей. Стимул для развития, в рамках которых уже потом Беларусь будет развиваться. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А оппозиция в Конституции каким образом вами видится? Вы же представляете конструктивную оппозицию, правильно? Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:

Это настолько узкий вопрос, который на мой взгляд даже не стоит какого-то акцентирования. Самое главное, что все, что сейчас актуализируется в Конституции, приводится в соответствие с временем – все направлено на прогресс. А любая сила, что провластная, что оппозиционная, если они патриоты, они должны эти прогрессивные нормы поддержать. Что касается развития партийной системы, то коллеги уже сказали, что вводятся институциональные границы и мы можем потом перейти на смешанную выборную систему без изменения Конституции. Потому что эти разделы подлежат изменению только на референдуме. Но правильно сказали до этого коллеги – когда мы будем готовы к этому, потому что сегодня в стране фактически только две партии: коммунисты и ЛДП. Больше никаких не существует. И они тут, в студии. Больше никаких партий не существует. И вот когда эта перерегистрация пройдет и общество пойдет в эти партии…

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Про оппозицию вы спросили. Давайте не путать партии, людей разных взглядов с пятой колонной. Сейчас у нас НКО проверять наконец-то стали, закрывать, чистить – слава богу. Это пятая колонна. Все, что финансируется из-за рубежа, должно из политики раз и навсегда быть вычищено. Ни цента, ни доллара в политике быть не должно. А вот конструктивные политические силы, разные мнения – пожалуйста. В Конституции прописаны выборы. Выборы – это и есть основание для наличия любой конструктивной позиции. Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:

Я хочу сказать – в развитие партийной системы. Как и Всебелорусскому народному собранию предложение мы сделали придать конституционный статус, так и политической партии. Мы придали в этом проекте политическим партиям конституционный статус. Это тоже дорогого стоит, чтобы дальше развивать партийную систему в нашей стране. Олег Гайдукевич:

Это историческое решение. Алексей Сокол:

Я почему и акцент сделал. Мы заложили основу в это развитие. А процесс именно партийного строительства – это очень тяжелый процесс, это длительный процесс. И здесь нельзя никаких шраханий делать. Поэтому это действительность коридор. А остальное мы будем регулировать уже законами.