Юрий Воскресенский: мы не претендуем на монопольное право быть отцами-основателями Конституции

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Какие главные споры в Конституционной комиссии?

Екатерина Речиц, главный советник Белорусского института стратегических исследований, член Конституционной комиссии:

Споры могут быть о конкретных нормах. Но вопрос-то вообще о Конституции, зачем это все надо. Надо понимать, что мы уже проходим, завершаем фактически первый этап суверенизации нашей страны, когда мы отстояли право вообще быть самостоятельным государством, народом, проживающим на своей земле. Сейчас нам нужно перейти ко второму этапу суверенизации, и как раз таки те опоры, о которых мы говорим – закрепление суверенитета, историческая память…

Кирилл Казаков:

У двух стран, которые я знаю, Великобритании и Израиля, нет конституции. Они не считают себя не суверенными. Екатерина Речиц:

Это не совсем так, потому что у них роль конституции выполняет свод правовых обычаев и ряд других документов. Это совсем другая правовая система, и нас нечего с ними сравнивать. Беларусь все-таки относится к той правовой системе, где традиционно роль конституции выполняет какой-либо основной закон.