Член Конституционной комиссии: самое важное для граждан, чтобы власть функционировала в их интересах
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как вам мнение народа, вы вообще использовали? Были площадки, где народ приходил, высказывался.
Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:
Последнее десятилетие во всех государствах СНГ маятник качнулся в сторону усиления власти. Это было обусловлено объективными причинами. После ухода государства от решения ряда социальных вопросов и граждане, и власть увидели, что надо перестраивать заново эту парадигму отношений, что власть должна заниматься заботами людей. И на этом фоне в 1996 году как раз произошло усиление президентской власти. У нас президентская республика, возьмите страны СНГ – практически то же самое. За этот период уже выстроена система отношений, понятны полномочия, кто за что должен отвечать. И парламент должен отвечать, я с уважением отношусь к парламенту, он должен нести большую ответственность за принимаемые законы. И правительство. Я начал с парламента, потому что законодательная власть. Усиление происходит полномочий правительства, оно за экономический блок должно отвечать, не уходить в сторону, не прятаться за спиной Президента. И Президент почувствовал, что надо переформатировать систему отношений, наделить большими полномочиями и правительство, и парламент, и ВНС. Всебелорусское народное собрание – это проявление института демократии, это демократизация общественной жизни, я именно это вижу. Ведь и парламент тоже обеспечит суверенитет.
Алена Сырова, СТВ:
Люди не понимают, как ВНС будет функционировать.
Григорий Василевич:
В проекте Конституции зафиксировано. Насколько часто будет собираться – вопросы закона и практики. Наверное, не реже раза в год, может быть, и чаще. ВНС будет рассматривать наиболее важные вопросы, например, программы социально-экономического развития, внутренняя и внешняя политика.
Кирилл Казаков:
ВНС – это стратегия, парламент – это тактика?
Григорий Василевич:
Здесь очень важный вопрос – найти точки соприкосновения, чтобы не было полярности власти. Если будут пересекаться полномочия у Президента… Кстати, проект еще грешит в этой части – пересечение полномочий Президента и ВНС – это надо устранить, чтобы они работали конструктивно.
Самое важное для граждан – чтобы власть функционировала в их интересах. В Конституции, в проекте изменений, предусмотрены дополнительные гарантии обеспечения социально-экономических прав. Я предлагал дополнительные нормы по защите прав инвалидов. Если строится какой-то объект, то социальная инфраструктура должна быть выстроена с учетом интересов этих людей. 550 тысяч инвалидов в Республике Беларусь. Пожилые. Вводится в оборот новое понятие – пожилые люди – это до 74 лет, после 75 лет уже старые. В этой части мы должны тоже подумать. Почти 2,5 миллиона пенсионеров у нас. Это не люди, которые отработали, решили уйти на пенсию и сидят в квартире.
Кирилл Казаков:
Это активные граждане.
Григорий Василевич:
И они должны жить полноценной жизнью. Новое направление – защита личных прав граждан. Конституционные жалобы так называемые, право граждан обращаться в Конституционный суд. Опять же возникает проблема балансировки полномочий, объемы полномочий Конституционного суда, потому что мы наделяем и правом рассмотрения конституционной жалобы, и правом проверки всех законов, которые идут Президенту на подпись. Россияне использовали наш подход, но они подошли более разумно. Они определили, что президент решает, какие законы направить Конституционному суду на проверку, не 100 %, и это правильно. Но если Конституционный суд вынес свое решение, что закон не подлежит подписанию, то тогда он не подписывается. Здесь выстраивается совершенно новая модель. И не с точки зрения того, что парламент не защитит суверенитет.
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