Член Конституционной комиссии: самое важное для граждан, чтобы власть функционировала в их интересах

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как вам мнение народа, вы вообще использовали? Были площадки, где народ приходил, высказывался.

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:

Последнее десятилетие во всех государствах СНГ маятник качнулся в сторону усиления власти. Это было обусловлено объективными причинами. После ухода государства от решения ряда социальных вопросов и граждане, и власть увидели, что надо перестраивать заново эту парадигму отношений, что власть должна заниматься заботами людей. И на этом фоне в 1996 году как раз произошло усиление президентской власти. У нас президентская республика, возьмите страны СНГ – практически то же самое. За этот период уже выстроена система отношений, понятны полномочия, кто за что должен отвечать. И парламент должен отвечать, я с уважением отношусь к парламенту, он должен нести большую ответственность за принимаемые законы. И правительство. Я начал с парламента, потому что законодательная власть. Усиление происходит полномочий правительства, оно за экономический блок должно отвечать, не уходить в сторону, не прятаться за спиной Президента. И Президент почувствовал, что надо переформатировать систему отношений, наделить большими полномочиями и правительство, и парламент, и ВНС. Всебелорусское народное собрание – это проявление института демократии, это демократизация общественной жизни, я именно это вижу. Ведь и парламент тоже обеспечит суверенитет.

Алена Сырова, СТВ:

Люди не понимают, как ВНС будет функционировать. Григорий Василевич:

В проекте Конституции зафиксировано. Насколько часто будет собираться – вопросы закона и практики. Наверное, не реже раза в год, может быть, и чаще. ВНС будет рассматривать наиболее важные вопросы, например, программы социально-экономического развития, внутренняя и внешняя политика. Кирилл Казаков:

ВНС – это стратегия, парламент – это тактика? Григорий Василевич:

Здесь очень важный вопрос – найти точки соприкосновения, чтобы не было полярности власти. Если будут пересекаться полномочия у Президента… Кстати, проект еще грешит в этой части – пересечение полномочий Президента и ВНС – это надо устранить, чтобы они работали конструктивно. Самое важное для граждан – чтобы власть функционировала в их интересах. В Конституции, в проекте изменений, предусмотрены дополнительные гарантии обеспечения социально-экономических прав. Я предлагал дополнительные нормы по защите прав инвалидов. Если строится какой-то объект, то социальная инфраструктура должна быть выстроена с учетом интересов этих людей. 550 тысяч инвалидов в Республике Беларусь. Пожилые. Вводится в оборот новое понятие – пожилые люди – это до 74 лет, после 75 лет уже старые. В этой части мы должны тоже подумать. Почти 2,5 миллиона пенсионеров у нас. Это не люди, которые отработали, решили уйти на пенсию и сидят в квартире.