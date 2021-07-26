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Юрий Воскресенский: когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных – раскол проходит

26 июля 2021 20:19
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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Юрий Воскресенский: когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных – раскол проходит-1

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:
Власть берет на себя огромную ответственность, предлагая принятие изменений в Конституцию путем народного голосования – референдума.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Плебисцит – это наше все.

Григорий Василевич:
Не сводится дело к тому только, какая будет система власти. Что народ почувствует с понедельника на вторник, когда вступит в силу Конституция, какие изменения произойдут в их жизни – в лучшую сторону или все останется, как было? Оценивать будут именно по этому результату. Когда я говорил о более широком представительстве граждан, я имел в виду, что каждый внесет свою лепту в решение этих вопросов, будет сам в какой-то мере причастен к решению этих вопросов через ВНС, через другие формы народного обсуждения.

Алена Сырова, СТВ:
К сожалению, сейчас выглядит так, что прогрессивное общество волнует только политическая сторона вопроса.

Григорий Василевич:
Политическая борьба была и будет, но очень важно, чтобы благодаря этой новой системе власти люди почувствовали, что их жизнь станет лучше. Это стимулы и для власти. Я против того, чтобы изъяли норму об отзыве депутатов, – предлагают. Нет, депутаты должны стимулироваться гражданами.

Алена Сырова, СТВ:
Юрий, вас больше политика волновала в данном вопросе или что для людей вы предложили?

Юрий Воскресенский: когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных – раскол проходит-4

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:
Меня, как и любых здравомыслящих людей, волнует прежде всего гражданский мир в стране. Потому что нам нельзя допустить гражданского раскола, пусть этот жупел «Украина» у нас давно достаточно полоскается, но это действительно так, когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных. У нас же и молчат друг с другом. Раскол проходит через семьи. Нам важно не допустить гражданского раскола. И чтобы не допустить раскола, власть протягивает руку, власти не нужна конфронтация: давайте вместе менять устои наши, начнем с основного закона. Но как те, к кому они апеллируют, как они отреагировали на это предложение? До 21 июля ни одного не поступило предложения, ни одного.

Кирилл Казаков:
Вы сейчас ждете – придут, не придут эти предложения?

Юрий Воскресенский:
Уже Карбалевич, оппозиционный политолог, сказал: ребята, я почитал текст. У них же какая основная проблема? Они критикуют, не читая и не видя. Он почитал текст и говорит: на этот референдум надо идти, надо обязательно поддержать эту Конституцию. Поэтому у меня еще есть надежда, что не все люди, что думают, остались здесь. Мне кажется, что за рубежом уже надежды не будет, там уже все не думающие.

Юрий Воскресенский: когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных – раскол проходит-7

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
После интервью Тихановской ее встречу опубликовали с диаспорой оппозиционной. Она вообще, наверное, Конституцию в глаза не читала – ни эту, ни прошлую, ни нынешнюю.

Юрий Воскресенский:
Здравомыслящий человек любых убеждений должен прийти на референдум, потому что этот текст, который еще шлифуется, прогрессивен и не архаичен, его надо поддержать двумя руками. Поэтому я прогнозирую на референдуме ажиотаж, будет огромная явка.

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# Государственная политика # общество # Григорий Василевич # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Юрий Воскресенский # Олег Гайдукевич # Валерий Карбалевич # Светлана Тихановская # Фотофакт

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