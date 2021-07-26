Юрий Воскресенский: когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных – раскол проходит
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.
Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:
Власть берет на себя огромную ответственность, предлагая принятие изменений в Конституцию путем народного голосования – референдума.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Плебисцит – это наше все.
Григорий Василевич:
Не сводится дело к тому только, какая будет система власти. Что народ почувствует с понедельника на вторник, когда вступит в силу Конституция, какие изменения произойдут в их жизни – в лучшую сторону или все останется, как было? Оценивать будут именно по этому результату. Когда я говорил о более широком представительстве граждан, я имел в виду, что каждый внесет свою лепту в решение этих вопросов, будет сам в какой-то мере причастен к решению этих вопросов через ВНС, через другие формы народного обсуждения.
Алена Сырова, СТВ:
К сожалению, сейчас выглядит так, что прогрессивное общество волнует только политическая сторона вопроса.
Григорий Василевич:
Политическая борьба была и будет, но очень важно, чтобы благодаря этой новой системе власти люди почувствовали, что их жизнь станет лучше. Это стимулы и для власти. Я против того, чтобы изъяли норму об отзыве депутатов, – предлагают. Нет, депутаты должны стимулироваться гражданами.
Алена Сырова, СТВ:
Юрий, вас больше политика волновала в данном вопросе или что для людей вы предложили?
Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:
Меня, как и любых здравомыслящих людей, волнует прежде всего гражданский мир в стране. Потому что нам нельзя допустить гражданского раскола, пусть этот жупел «Украина» у нас давно достаточно полоскается, но это действительно так, когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных. У нас же и молчат друг с другом. Раскол проходит через семьи. Нам важно не допустить гражданского раскола. И чтобы не допустить раскола, власть протягивает руку, власти не нужна конфронтация: давайте вместе менять устои наши, начнем с основного закона. Но как те, к кому они апеллируют, как они отреагировали на это предложение? До 21 июля ни одного не поступило предложения, ни одного.
Кирилл Казаков:
Вы сейчас ждете – придут, не придут эти предложения?
Юрий Воскресенский:
Уже Карбалевич, оппозиционный политолог, сказал: ребята, я почитал текст. У них же какая основная проблема? Они критикуют, не читая и не видя. Он почитал текст и говорит: на этот референдум надо идти, надо обязательно поддержать эту Конституцию. Поэтому у меня еще есть надежда, что не все люди, что думают, остались здесь. Мне кажется, что за рубежом уже надежды не будет, там уже все не думающие.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
После интервью Тихановской ее встречу опубликовали с диаспорой оппозиционной. Она вообще, наверное, Конституцию в глаза не читала – ни эту, ни прошлую, ни нынешнюю.
Юрий Воскресенский:
Здравомыслящий человек любых убеждений должен прийти на референдум, потому что этот текст, который еще шлифуется, прогрессивен и не архаичен, его надо поддержать двумя руками. Поэтому я прогнозирую на референдуме ажиотаж, будет огромная явка.
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