Юрий Воскресенский: когда садятся семьи за столом и там половина за белых, половина за красных – раскол проходит

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу « По существу » превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:

Власть берет на себя огромную ответственность, предлагая принятие изменений в Конституцию путем народного голосования – референдума.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Плебисцит – это наше все.

Григорий Василевич:

Не сводится дело к тому только, какая будет система власти. Что народ почувствует с понедельника на вторник, когда вступит в силу Конституция, какие изменения произойдут в их жизни – в лучшую сторону или все останется, как было? Оценивать будут именно по этому результату. Когда я говорил о более широком представительстве граждан, я имел в виду, что каждый внесет свою лепту в решение этих вопросов, будет сам в какой-то мере причастен к решению этих вопросов через ВНС, через другие формы народного обсуждения.

Алена Сырова, СТВ:

К сожалению, сейчас выглядит так, что прогрессивное общество волнует только политическая сторона вопроса.

Григорий Василевич:

Политическая борьба была и будет, но очень важно, чтобы благодаря этой новой системе власти люди почувствовали, что их жизнь станет лучше. Это стимулы и для власти. Я против того, чтобы изъяли норму об отзыве депутатов, – предлагают. Нет, депутаты должны стимулироваться гражданами.

Алена Сырова, СТВ:

Юрий, вас больше политика волновала в данном вопросе или что для людей вы предложили?