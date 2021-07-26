Екатерина Речиц: однозначно это не новая совсем Конституция, это продолжение уже достигнутого

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу « По существу » превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Екатерина Речиц: Когда была провозглашена независимость Республики Беларусь, нам предстояло еще построить независимое государство. Тогда наше государство всего лишь де-юре объявило себя суверенным государством. Практически четверть века нам понадобилась, чтобы доказать всему миру, что мы имеем право быть как независимое, самостоятельное, отдельное государство. На то, что белорусы получили признание и право людьми зваться на своей независимой земле. Сейчас, на протяжении четверти века, мы доказали, что это можем, что на это право имеем.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для простого человека объясняю. Во-первых, уникальность того, что мы сейчас делаем. Мы пишем Конституцию. Мало какая страна может позволить себе писать Конституцию для себя и своего народа, не оглядываясь на внешний фактор. С начала 90-х постоянно пытались внести в наши законодательные акты не то, что мы хотим, а то, что требуют какие-то международные структуры или Запад в угоду исключительно своим интересам. Сегодня мы поняли наконец-то, что мы будем писать Конституцию для себя, не оглядываясь на кого-то. Поэтому не надо бояться. Если мы вводим уполномоченного по правам человека, мы должны его вводить для себя, а не для международного права, которое умерло в мире. Мы должны прописать в Конституции, это мое мнение, что наше законодательство национальное выше международного права. Где международное право, если санкции вводят, страны уничтожают? Какое международное право? Его нет.

Если мы говорим о смертной казни – для себя или для международного сообщества? Если мы говорим о других вопросах, в том числе политической системы, – для себя или для международного сообщества? Мы все должны делать только для себя.