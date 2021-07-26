Екатерина Речиц: однозначно это не новая совсем Конституция, это продолжение уже достигнутого
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Новая ли модель?
Екатерина Речиц, главный советник Белорусского института стратегических исследований, член Конституционной комиссии:
Сравнивая нынешнюю Конституцию и проект, который предлагается, однозначно это не новая совсем Конституция, это продолжение уже достигнутого.
Кирилл Казаков:
Переписать старую, наверное, не представляется возможным и нужным.
Екатерина Речиц:
Когда была провозглашена независимость Республики Беларусь, нам предстояло еще построить независимое государство. Тогда наше государство всего лишь де-юре объявило себя суверенным государством. Практически четверть века нам понадобилась, чтобы доказать всему миру, что мы имеем право быть как независимое, самостоятельное, отдельное государство. На то, что белорусы получили признание и право людьми зваться на своей независимой земле. Сейчас, на протяжении четверти века, мы доказали, что это можем, что на это право имеем.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для простого человека объясняю. Во-первых, уникальность того, что мы сейчас делаем. Мы пишем Конституцию. Мало какая страна может позволить себе писать Конституцию для себя и своего народа, не оглядываясь на внешний фактор. С начала 90-х постоянно пытались внести в наши законодательные акты не то, что мы хотим, а то, что требуют какие-то международные структуры или Запад в угоду исключительно своим интересам. Сегодня мы поняли наконец-то, что мы будем писать Конституцию для себя, не оглядываясь на кого-то. Поэтому не надо бояться. Если мы вводим уполномоченного по правам человека, мы должны его вводить для себя, а не для международного права, которое умерло в мире. Мы должны прописать в Конституции, это мое мнение, что наше законодательство национальное выше международного права. Где международное право, если санкции вводят, страны уничтожают? Какое международное право? Его нет.
Если мы говорим о смертной казни – для себя или для международного сообщества? Если мы говорим о других вопросах, в том числе политической системы, – для себя или для международного сообщества? Мы все должны делать только для себя.
Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:
Сегодня с людьми общаешься и люди говорят, очень правильно инициировали и поддержали мнение людей – развитие института семьи. Ответственность родителей за воспитание детей, патриотическое воспитание. И люди увидели, что Конституционная комиссия прислушалась. Потому что предложений было, поверьте: и толковые, хорошие предложения, и предложения абсурдные. Но все это рассматривалось, озвучивалось.
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