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Алексей Талай: в европейских странах со школьной доски детям начинают объяснять про какой-то секс, про какие-то гендеры

26 июля 2021 18:50
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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Алена Сырова, СТВ:
У нас действительно назрела необходимость того, чтобы защищать традиционные ценности? Насколько это своевременно?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
К этим мужчине и женщине, которые семьей являются. Зачем это в Конституции прописывать? Мы всегда так жили.

Алексей Талай: в европейских странах со школьной доски детям начинают объяснять про какой-то секс, про какие-то гендеры-1

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда, член Конституционной комиссии:
Глобальный мир набирает обороты. Мы видим, как некоторые силы из-за бугра не остановятся ни перед чем. Они будут бить в семью. Это ячейка общества. Они, вы видите, не имеют никакого ни стыда, ни совести. Они вывешивают все что угодно на зданиях своих посольств, они плюют нам в душу. И эти последние годы они нам полностью это все красочно показали. Они не остановятся. Поэтому мы говорим, что мы должны в Конституции это прописать. Чтобы это было незыблемо. Чтобы наши простые мамочки, отцы, мы понимали. Я из простого народа. Чтобы я понимал, что эта гнусная где-то информация никоим образом не попадет моим четырем деткам. Моей Дашеньке, которой 9 лет. Мы видим, что в европейских странах происходит. Когда со школьной доски им уже начинают объяснять про какой-то секс, про какие-то гендеры и так далее.

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:
Я хочу сказать, что в данном случае некоторые уточнения, которые сейчас вносятся, – это не более чем уточнения. И вернемся к Конституции 1994 года. Четыре года шла работа над текстом. В 32 статье Конституции зафиксировано, что мужчина и женщина имеют право вступить в брак. Нам один из парламентариев предлагал записать следующее: граждане имеют право вступить в брак. Есть разница?

Кирилл Казаков:
Конечно. Огромная разница.

Алексей Талай: в европейских странах со школьной доски детям начинают объяснять про какой-то секс, про какие-то гендеры-4

Григорий Василевич:
Это не было воспринято. И просто сейчас еще раз для тех, кто не понимает. Фраза появилась о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Конституция содержит гарантии. По вопросу не рано ли. Относительно партий и общественных объединений. Я удивлен, что финансируются из-за рубежа, об этом знают, и мер не было принято. Надо было принять. Еще один момент. Вот этот референдум, который должен пройти, по идее, по изменению Конституции – это, с другой стороны, еще и проявление уважения к гражданам. Это доверие к гражданам. Потому что если вернуться только к системе власти и там уже к Всебелорусскому народному собранию – то, в принципе, эта глава может быть принята посредством принятия законов в парламенте. Даже не на референдуме. Но как раз когда и этот вопрос, и по собранию, и по другим аспектам, направлениям предлагаются идеи, предложения, положения гражданам для обсуждения, – власть доверяет своим гражданам с тем, чтобы они высказали свои предложения. И как было сказано, чтобы была консолидация между гражданами.

Алексей Талай:
Для чего все это внедряется в Конституцию? Нам нужен плебисцит. Нам необходимо дать людям что-то важное, то, на что они обращали наше внимание как членов Конституционной комиссии, дабы была явка. Дабы состоялся референдум. Именно поэтому мы сегодня говорим и о культуре, и о такой важной роли чтить подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Это то, благодаря чему люди придут на референдум. Как вы правильно сказали. Сегодня большинство людей не думают о каких-то политических аспектах. Сегодня самое главное – идеология. Сегодня самое главное – суверенитет, семья, что будет завтра с нашим народом.

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# Брак и семья # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Алексей Талай # Григорий Василевич # Фотофакт

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