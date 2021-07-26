Алексей Талай: в европейских странах со школьной доски детям начинают объяснять про какой-то секс, про какие-то гендеры

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. Алена Сырова, СТВ:

У нас действительно назрела необходимость того, чтобы защищать традиционные ценности? Насколько это своевременно? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

К этим мужчине и женщине, которые семьей являются. Зачем это в Конституции прописывать? Мы всегда так жили.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда, член Конституционной комиссии:

Глобальный мир набирает обороты. Мы видим, как некоторые силы из-за бугра не остановятся ни перед чем. Они будут бить в семью. Это ячейка общества. Они, вы видите, не имеют никакого ни стыда, ни совести. Они вывешивают все что угодно на зданиях своих посольств, они плюют нам в душу. И эти последние годы они нам полностью это все красочно показали. Они не остановятся. Поэтому мы говорим, что мы должны в Конституции это прописать. Чтобы это было незыблемо. Чтобы наши простые мамочки, отцы, мы понимали. Я из простого народа. Чтобы я понимал, что эта гнусная где-то информация никоим образом не попадет моим четырем деткам. Моей Дашеньке, которой 9 лет. Мы видим, что в европейских странах происходит. Когда со школьной доски им уже начинают объяснять про какой-то секс, про какие-то гендеры и так далее. Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:

Я хочу сказать, что в данном случае некоторые уточнения, которые сейчас вносятся, – это не более чем уточнения. И вернемся к Конституции 1994 года. Четыре года шла работа над текстом. В 32 статье Конституции зафиксировано, что мужчина и женщина имеют право вступить в брак. Нам один из парламентариев предлагал записать следующее: граждане имеют право вступить в брак. Есть разница? Кирилл Казаков:

Конечно. Огромная разница.