Гайдукевич: если бы Лукашенко отменил выборы на 100 лет, Запад сказал бы, что он самый большой демократ

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим гамбит поляков и Прибалтики, либеральную диктатуру и политику Европы. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и писатель, аналитик (Польша) Томаш Грыгуч.

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Дело в том, что все знают, что Лукашенко держит слово. Это очень важно сейчас. Сейчас ни один европейский лидер слова не держит. Сказал, забыл на следующий день. Ляпнул что-то языком и забыл. Даже Меркель. Говорила одно, а сейчас совсем другое. Это вот первое. А второе – на Беларусь можно положиться. То есть все, что мы делали всегда на протяжении этих лет, всегда выполняли и, самое главное, приходили с добром. Никогда не влазили в политические вопросы, никогда не мешали народам решать, как им жить. То есть с уважением относимся. И самое главное еще, еще один момент: Запад очень хочет страны постсоветского пространства и ОДКБ поссорить. Их мечта. А вот Беларусь никогда на это не поддавалась. Лукашенко всегда делал так, чтобы конфликты гасить. Он все делал, чтобы как-то объединить страны ОДКБ, страны СНГ, несмотря на противоречия, несмотря на то, что куча есть вопросов. Но ссориться легче, а найти компромиссы, объединить тяжелее.