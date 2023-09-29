Сладкоежки могут спать спокойно! Как проходит уборка сахарной свёклы в Беларуси?
Новости Беларуси. В Беларуси цены на сахар сохранятся стабильными – предпосылок к росту нет. Об этом заявил глава Министерства торговли и антимонопольного регулирования Алексей Богданов. В стране сложился урожай сахарной свеклы: все четыре завода приступили к переработке. Планируют получить не менее 5 миллионов тонн сладкого сырья, а этого хватит, чтобы произвести порядка 600 тысяч сахара как для белорусского, так и зарубежного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От поля до упаковки – сладкий путь у Кристины Протосовицкой.
Сахарные плантации под уборку. Свеклу выкапывает комбайн – каждый плод на счету. Для механизатора Василия Кота это 20-й сезон, к сладкому неравнодушен. Да и после такой вкусной работы можно ощутить потяжелевший кошелек.
Василий Кот, механизатор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
Несмотря на погодные условия, жаркое лето, свекла, как видите, в этом году уродилась.
– А вы сами чай с сахаром пьете?
– Да!
– Сколько ложек?
– На кружку 2 ложечки чайных.
– В новом сезоне будем с сахаром?
– Конечно! Без сахара наш колхоз не бывает. Нам дают даже бесплатно по мешку.
Урожайность сахарной свеклы в хозяйстве «Рогознянский» – 578 центнеров с гектара. Культура «страдала» – так характеризуют сезон брестские аграрии. Виной тому – погода. Впрочем, сахаристость на уровне 16-ти.
Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
Она могла быть больше, но последние дожди, которые были, спровоцировали ее рост, и сахар, который был в корнеплоде, пошел в ботву.
Это лишь одно из хозяйств, которое составляет сырьевую зону Жабинковского сахарного завода – поставщики из всей Брестской области и даже частично из Гродненской. Из шести свеклопунктов корнеплоды доставляют авто- и железнодорожным транспортом. Именно вагоны следуют из самых отдаленных точек.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Аграрии и сахарные заводы готовы обеспечить сладкую жизнь для всех белорусов. Этих гор сахарной свеклы хватит всего на одни сутки переработки. Пик сезона ожидают в октябре.
Сперва сырью устраивают хорошую встряску, чтобы отделить от мусора, а затем душ – промывают потоком воды. В сутки на заводе перерабатывают до 10 тысяч тонн сахарной свеклы. В 2023 году приступили на пять дней раньше. В планах получить порядка 135 тысяч тонн сахара. Мощности предприятия за 60-летнию историю выросли более чем в 10 раз благодаря модернизации. 10 % сырья – это собственные плантации предприятия.
Александр Познанский, директор Жабинковского сахарного завода:
Что это нам дает? Мы можем контролировать весь цикл: от выращивания свеклы до выпуска готовой продукции. Это влияет на результат нашей работы. В Беларуси четыре сахарных завода приступили к переработке свеклы. Сахара будет достаточно. Предпосылок для роста цен нет никаких!
Каждый белорус в год съедает порядка 23 килограммов сладкого. Первый урожай сахарной свеклы уже говорит, что сладкоежки могут спать спокойно. Продовольственная безопасность страны под контролем.