Сладкоежки могут спать спокойно! Как проходит уборка сахарной свёклы в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси цены на сахар сохранятся стабильными – предпосылок к росту нет. Об этом заявил глава Министерства торговли и антимонопольного регулирования Алексей Богданов. В стране сложился урожай сахарной свеклы: все четыре завода приступили к переработке. Планируют получить не менее 5 миллионов тонн сладкого сырья, а этого хватит, чтобы произвести порядка 600 тысяч сахара как для белорусского, так и зарубежного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От поля до упаковки – сладкий путь у Кристины Протосовицкой.

Сахарные плантации под уборку. Свеклу выкапывает комбайн – каждый плод на счету. Для механизатора Василия Кота это 20-й сезон, к сладкому неравнодушен. Да и после такой вкусной работы можно ощутить потяжелевший кошелек.

Василий Кот, механизатор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Несмотря на погодные условия, жаркое лето, свекла, как видите, в этом году уродилась.

– А вы сами чай с сахаром пьете?

– Да!

– Сколько ложек?

– На кружку 2 ложечки чайных.

– В новом сезоне будем с сахаром?

– Конечно! Без сахара наш колхоз не бывает. Нам дают даже бесплатно по мешку.

Урожайность сахарной свеклы в хозяйстве «Рогознянский» – 578 центнеров с гектара. Культура «страдала» – так характеризуют сезон брестские аграрии. Виной тому – погода. Впрочем, сахаристость на уровне 16-ти.

Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Она могла быть больше, но последние дожди, которые были, спровоцировали ее рост, и сахар, который был в корнеплоде, пошел в ботву.

Это лишь одно из хозяйств, которое составляет сырьевую зону Жабинковского сахарного завода – поставщики из всей Брестской области и даже частично из Гродненской. Из шести свеклопунктов корнеплоды доставляют авто- и железнодорожным транспортом. Именно вагоны следуют из самых отдаленных точек.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Аграрии и сахарные заводы готовы обеспечить сладкую жизнь для всех белорусов. Этих гор сахарной свеклы хватит всего на одни сутки переработки. Пик сезона ожидают в октябре.

Сперва сырью устраивают хорошую встряску, чтобы отделить от мусора, а затем душ – промывают потоком воды. В сутки на заводе перерабатывают до 10 тысяч тонн сахарной свеклы. В 2023 году приступили на пять дней раньше. В планах получить порядка 135 тысяч тонн сахара. Мощности предприятия за 60-летнию историю выросли более чем в 10 раз благодаря модернизации. 10 % сырья – это собственные плантации предприятия.