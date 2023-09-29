Прямой эфир

Сезон фонтанов завершится в Минске 29 сентября

29 сентября 2023 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последние водные па и пируэты. Сегодня в столице завершился сезон фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сезон фонтанов завершится в Минске 29 сентября-1

Закрытие прошло без прощального шоу, работники просто отключили оборудование. После чего займутся подготовкой водных гейзеров к зиме. Фонтаны ждет консервация, отдельные механизмы демонтируют. С чаш будет сливаться вода. Всего в столице только на балансе «Зеленстроя» порядка 40 фонтанов. Самая большая чаша – у водного гейзера возле Оперного театра, самые высокие струи – до 30 метров – на озере у парка Победы и у сквера Янки Купалы. Последний по праву носит титул самого зрелищного.

# Фонтаны Минска # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сладкоежки могут спать спокойно! Как проходит уборка сахарной свёклы в Беларуси?
29 сентября 2023 17:06

Сладкоежки могут спать спокойно! Как проходит уборка сахарной свёклы в Беларуси?

«Решил написать ходатайство на имя Президента». Состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования и освобождения
29 сентября 2023 17:04

«Решил написать ходатайство на имя Президента». Состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования и освобождения

Минсельхозпрод об уборочной: урожайность в 2023-м выше прошлогодней
29 сентября 2023 16:50

Минсельхозпрод об уборочной: урожайность в 2023-м выше прошлогодней