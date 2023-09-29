Сезон фонтанов завершится в Минске 29 сентября

Закрытие прошло без прощального шоу, работники просто отключили оборудование. После чего займутся подготовкой водных гейзеров к зиме. Фонтаны ждет консервация, отдельные механизмы демонтируют. С чаш будет сливаться вода. Всего в столице только на балансе «Зеленстроя» порядка 40 фонтанов. Самая большая чаша – у водного гейзера возле Оперного театра, самые высокие струи – до 30 метров – на озере у парка Победы и у сквера Янки Купалы. Последний по праву носит титул самого зрелищного.