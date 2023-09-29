«Решил написать ходатайство на имя Президента». Состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования и освобождения

Новости Беларуси. Шанс на свободную жизнь. В исправительной колонии под Витебском прошло заседание Комиссии по вопросам помилования и досудебного освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассматриваются 72 ходатайства, поступивших на имя Президента. Среди них и прошение о помиловании Виктора Акушко. В прошлом мужчина – госслужащий, был уличен в коррупции. Несмотря на искреннее раскаяние, его дальнейшая судьба пока под вопросом.

Виктор Акушко, осужденный:

Мне тут осталось вроде немного – 10 месяцев. С сердцем проблемы есть, хотелось бы быть с семьей, внуки растут, потому решил написать все-таки ходатайство на Президента. Буду учить детей, внуков: самое дорогое в жизни – это семья.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

За 2021-2022 годы комиссией было рассмотрено 645 ходатайств о помиловании – это очень большая цифра. Из этих ходатайств 52 были удовлетворены главой государства. По состоянию на август главой государства был помилован каждый 9-й из обратившихся. До конца года у нас состоится еще как минимум две комиссии.