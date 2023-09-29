«Решил написать ходатайство на имя Президента». Состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования и освобождения

Новости Беларуси. Шанс на свободную жизнь. В исправительной колонии под Витебском прошло заседание Комиссии по вопросам помилования и досудебного освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Шанс на свободную жизнь. В исправительной колонии под Витебском прошло заседание Комиссии по вопросам помилования и досудебного освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассматриваются 72 ходатайства, поступивших на имя Президента. Среди них и прошение о помиловании Виктора Акушко. В прошлом мужчина – госслужащий, был уличен в коррупции. Несмотря на искреннее раскаяние, его дальнейшая судьба пока под вопросом.
Виктор Акушко, осужденный:
Мне тут осталось вроде немного – 10 месяцев. С сердцем проблемы есть, хотелось бы быть с семьей, внуки растут, потому решил написать все-таки ходатайство на Президента. Буду учить детей, внуков: самое дорогое в жизни – это семья.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
За 2021-2022 годы комиссией было рассмотрено 645 ходатайств о помиловании – это очень большая цифра. Из этих ходатайств 52 были удовлетворены главой государства. По состоянию на август главой государства был помилован каждый 9-й из обратившихся. До конца года у нас состоится еще как минимум две комиссии.
Представители комиссии также ознакомились с условиями, в которых осужденные отбывают наказание. Отдельное внимание – трудовому процессу. На территории колонии представили лучшие образцы металло-, деревообрабатывающего и швейного производства.
Фото: сайт Министерства внутренних дел Беларуси
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Самая главная задача исправительных учреждений – сделать так, чтобы человек, который оступился, понял, что он сделал, и исправился, для того чтобы, когда он пройдет путь наказания, он переосмыслил жизнь и понимал, что преступать закон нельзя.
В колонии активно проводится патриотическая работа. Есть у осужденных и возможность дистанционно получать высшее образование, заниматься спортом, посещать храм.