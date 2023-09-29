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Гайдукевич: американцам сегодня не нужна сильная, единая и мирная Европа

29 сентября 2023 16:18
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Григорий Азаренок и Олег Гайдукевич в эфире «Соловьев LIVE».

Гайдукевич: американцам сегодня не нужна сильная, единая и мирная Европа-1

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:
Россия сегодня в ходе проведения СВО борется за свободу всего мира! Не только за свободу России, не только за свободу Донбасса и русских людей, которых уничтожали столько лет. Не только за независимость Беларуси, но и за независимость Украины, только настоящей Украины и за независимость всех стран постсоветского пространства. Они должны понимать: не будет России – не будет их. Никто не будет им делать счастливую жизнь.

Вот как американские сенаторы говорят, в открытую. Им всегда было плевать на все, кроме своих интересов. И на Европу плевать. Посмотрите, в Ирак они вторглись, помните? Миллион двести тысяч иракцев уничтожили: детей, стариков. Кто за это ответит? Забрали нефтяные месторождения. А что Европе дали? Мигрантов миллионы. Все, больше ничего. Получите. То же самое сейчас в Африке. Они когда выкидывают Францию...

Григорий Азаренок, СТВ:
Да Европу нагибают.

Олег Гайдукевич:
Американцы думают о себе, как им уран покупать. Им плевать на Францию, им плевать на Европу. И еще, в Европе должны понимать: никакая статья НАТО не будет действовать. Никто не будет воевать за поляков, за немцев, за Австрию, за Литву тем более. Дадут три ракеты, будут продавать им оружие, печатать доллары, а они их будут брать себе. Все. Никто за них воевать не будет. Американцам сильная Европа не нужна, единая Европа не нужна, мирная Европа не нужна.

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# Международная политика # общество # Олег Гайдукевич # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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