Самые активные пенсионеры собрались на областном балу в Несвиже. В программе – мастер-классы по танцам и салонные игры

Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу XIX века и закружиться в танце. Около 70-ти человек собрал областной бал для граждан пожилого возраста в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В одном из залов историко-культурного музея-заповедника собрались самые активные пенсионеры – по одной паре от каждого района Минской области. В программе – мастер-классы по полонезу и кадрили, салонные игры и романсы – это лишь малая часть того, чем удивляли гостей. Особую атмосферу создали и местные творческие коллективы, а также музыканты несвижской школы искусств.

Фото: Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Семья Ралович:

– Столько красивых людей, все организовано. Не к чему придраться абсолютно! Шик!

– Атмосфера красивая!

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Это наши активные пожилые, которые занимаются волонтерским движением, различными направлениями. Это творческие люди. Пообщавшись с ними – для меня это образец, эталон, какими должны быть люди в преклонном возрасте – показывать активную жизненную позицию.