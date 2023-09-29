Самые активные пенсионеры собрались на областном балу в Несвиже. В программе – мастер-классы по танцам и салонные игры

Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу XIX века и закружиться в танце. Около 70-ти человек собрал областной бал для граждан пожилого возраста в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу XIX века и закружиться в танце. Около 70-ти человек собрал областной бал для граждан пожилого возраста в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В одном из залов историко-культурного музея-заповедника собрались самые активные пенсионеры – по одной паре от каждого района Минской области. В программе – мастер-классы по полонезу и кадрили, салонные игры и романсы – это лишь малая часть того, чем удивляли гостей. Особую атмосферу создали и местные творческие коллективы, а также музыканты несвижской школы искусств.
Фото: Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Семья Ралович:
– Столько красивых людей, все организовано. Не к чему придраться абсолютно! Шик!
– Атмосфера красивая!
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Это наши активные пожилые, которые занимаются волонтерским движением, различными направлениями. Это творческие люди. Пообщавшись с ними – для меня это образец, эталон, какими должны быть люди в преклонном возрасте – показывать активную жизненную позицию.
Сегодня в нашей стране проживает 1,5 миллиона человек, перешагнувших 65-летний рубеж – это 16 % от всего населения Беларуси. В центральном регионе насчитывается более 200 тысяч людей старше 65 лет. Для них разработана программа «Активного долголетия», направленная на улучшение качества жизни и развитие потенциала у людей пожилого возраста.