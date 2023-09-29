Азарёнок: краповым беретом гордятся и ценят его, это настоящая реликвия

Григорий Азаренок, СТВ:

В Беларуси прошли квалификационные испытания на краповые береты. Это такой ритуал, который очень ценят все: сотрудники МВД, спецназовцы, военнослужащие. Потому что жесточайшие испытания, страшные. Там разбивают лица в кровь. То есть настоящие жестокие очень испытания. Потому что этим краповым беретом гордятся, ценят его. Это настоящая реликвия.

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Я понимаю, что за нами будущее – за Беларусью и Россией. Как вот Запад нас ни уничтожал, ничего не получится. Это цифры, которые я вижу. Сколько добровольно записываются на СВО в России, об этом президент России говорил. А в Беларуси, я смотрю, сейчас по школам езжу, по институтам, сколько ребят искренне хотят служить в армии.

Григорий Азаренок:

Я хочу, чтобы поляки это посмотрели. Чтобы польское руководство, польские спецслужбы, польские военные знали, что сюда лучше соваться. Что вот один раз вертолет туда-сюда.

Олег Гайдукевич:

И президент Литвы пусть глянет. Больше всех кричит, а потом испугается и будет ждать, когда его НАТО будет спасать.

Григорий Азаренок:

Вот именно. Здесь такие бойцы, которые будут за каждый клочок земли рвать. Все вранье, что вам несут беглые, Азаровы, что у нас тут раскол в силовых элитах, еще чего-то – это бред сивой кобылы. Бойцы будут рвать глотки за каждый клочок земли, за каждую пядь, за каждый кустик. И стрелять будут опять же из-за каждого куста, из-за каждого дерева. Потому что здесь народ и армия едины. Здесь вот такие тяжелые, суровые испытания проходят. Посмотрите там и выкиньте этих Азаровых, Сахащиков, которые рассказывают ахинею только для того, чтобы пожрать вечером, выпить бутылку вискаря или еще чего они там пьют.

Олег Гайдукевич:

И в России пусть видят и знают, что белорусы будут с вами стоять до конца. Вот какие бойцы. И таких бойцов много, и народ поддерживает их. Поэтому вот как наш Президент сказал: когда придет время, а оно пришло, Беларусь и Россия будут стоять вместе, спина к спине, и отбиваться от всех врагов. И никто нас на колени не поставит. Историю пусть учат поляки, литовцы и остальные. Все, кто к нам приходил, все потом умирали. Ничего другого их не ждет.

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