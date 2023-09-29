Луцкий: трудовые коллективы играют немалую роль в формировании правильных семейных ценностей

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Трудовой коллектив – это тоже семья. И как у тебя эти отношения складываются в трудовом коллективе, как в семье – точно так же они переносятся и на обычную семью. И приходя домой, человек, уставший, отработавший, должен детям сказать: в стране и на предприятии все хорошо. У нас есть будущее, и мы будем развиваться, у нас есть своя страна, за которую мы должны быть горой. Вот что в семье должен транслировать обычный человек, который отработал трудовой день.