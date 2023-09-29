Луцкий: трудовые коллективы играют немалую роль в формировании правильных семейных ценностей
Новости Беларуси. Семья – это основа патриотического воспитания личности. Таким мнением поделился заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Подходы к формированию у юных белорусов нравственных ценностей через семью обсудили во время заседания Республиканского совета по патриотическому воспитанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современную тенденцию, согласно которой обязанность по воспитанию молодого поколения ложится только на школу, необходимо остановить, отметил спикер. Важно не забывать, что это в первую очередь задача и ответственность родителей. Впрочем, немалую роль в формировании понятия правильных семейных ценностей играют трудовые коллективы.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Трудовой коллектив – это тоже семья. И как у тебя эти отношения складываются в трудовом коллективе, как в семье – точно так же они переносятся и на обычную семью. И приходя домой, человек, уставший, отработавший, должен детям сказать: в стране и на предприятии все хорошо. У нас есть будущее, и мы будем развиваться, у нас есть своя страна, за которую мы должны быть горой. Вот что в семье должен транслировать обычный человек, который отработал трудовой день.
Посылы, которые были озвучены на предыдущих заседаниях совета по патриотическому воспитанию, уже дают свои результаты. По всей стране появляются новые военно-патриотические классы при школах и клубах, военных частях. Они вызывают все больший интерес у юных белорусов.