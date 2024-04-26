Гайдукевич: Америка не умеет честно конкурировать, она умеет только врать и развязывать войны

Григорий Азаренок, СТВ:

А вот про демократию. Смотрите, вот жила себе Финляндия, как у Христа за пазухой. Вот Финляндия, например, простой пример. Небольшая европейская, североевропейская страна, рядом с Россией, нейтральный статус, у вас нет войск НАТО – все, торгуете. Россия дает газ, нефть, блестящие отношения, и на этом возрос уровень жизни, все. Но вот приходит прозападное правительство. И кто-то у финнов спросил, хотят они в НАТО? Где демократия? Кто-то спросил у финнов, хотят ли они стать целью для ракет Российской Федерации, для того, чтобы был создан северный военный округ, чтобы в случае чего ликвидировать угрозу для Ленинграда, для Санкт-Петербурга, уничтожить? Нет, никто не спросил, приказали – пошли в НАТО.

Олег Гайдукевич, депутат парламента, лидер ЛДПБ, делегат ВНС:

А кто-нибудь европейцев спрашивает, хотят ли они войны в Украине, хотят ли они поставки ракет, хотят ли они санкции? Не спрашивают. Более того, чиновник один Германии в открытую сказал: мы будем эту войну поддерживать, даже если наши избиратели будут против. Это говорил представитель самой такой партии, которую я называл зеленой, которая якобы переживает за мир, за окружающую среду. При этом давайте ракеты, давайте с этими с урановыми наконечниками туда, в Украину, все что угодно. Это зеленые такие европейские, которые уничтожают европейскую экономику и развязывают войну. Никто европейцев не спрашивает. Если бы спрашивали, давным-давно бы не было войны, не было бы поставок ракет, не было бы убийства детей Донбасса. Как раз таки Европу никто вообще ни о чем уже давно не спрашивает. Кстати, Президент об этом говорил. Он говорил о том, что цена, когда страна теряет частично хотя бы суверенитет, а это произошло с Европой, это вот именно то, что сейчас происходит. И американцам очень выгодно. Президент четко, опять же, сказал правду, что одна из целей этой войны, развязанной Соединенными Штатами Америки, – это как раз таки ослабление Европы. Он так и сказал, что у США враг – не только Россия и Китай, о которых они говорят в открытую, у них есть еще один враг, это Европейский союз. И это правда. Им не нужна сильная Европа.

Григорий Азаренок:

Американцы ненавидят Европу.

Олег Гайдукевич:

Поэтому они так ревностно воспринимали отношения Германии и России. Они не хотели «Северный поток». Они не хотели конкуренции. Американцы не умеют честно конкурировать. Они умеют только врать, обманывать и развязывать войны. Поэтому Европу они наклонили.

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