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Белоруска видит вещие сны – она предсказала упадок нефтедобывающей компании

26 апреля 2024 16:08
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Вещие сны Александра Прищепа видит всю сознательную жизнь. Первый девушка помнит как сейчас. Накануне школьного экзамена ей приснился номер билета, который она вытянет. Чутье не подвело. В итоге в аттестате твердая пятерка. С того же случая прошло уже много лет, но вещие сны по-прежнему предупреждают девушку о важных событиях, сообщили в программе «В поисках истины».

Белоруска видит вещие сны – она предсказала упадок нефтедобывающей компании-1

Александра Прищепа, видит вещие сны:
Когда у компании были какие-то трудности, о которых работники не совсем еще были в курсе, мне приснился сон, что наша компания перестает добывать нефть. Я поделилась своим сном с нашим начальником отдела. Уходит на совещание, возвращается и рассказывает нам о том, что действительно в компании начались некоторые трудности. Часть нашей компании обслуживала другое предприятие, которое добывало нефть. И вот мой сон как раз таки был в руку, вещим.

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# Сон # общество

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