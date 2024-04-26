Белоруска видит вещие сны – она предсказала упадок нефтедобывающей компании

Вещие сны Александра Прищепа видит всю сознательную жизнь. Первый девушка помнит как сейчас. Накануне школьного экзамена ей приснился номер билета, который она вытянет. Чутье не подвело. В итоге в аттестате твердая пятерка. С того же случая прошло уже много лет, но вещие сны по-прежнему предупреждают девушку о важных событиях, сообщили в программе «В поисках истины».

Александра Прищепа, видит вещие сны:

Когда у компании были какие-то трудности, о которых работники не совсем еще были в курсе, мне приснился сон, что наша компания перестает добывать нефть. Я поделилась своим сном с нашим начальником отдела. Уходит на совещание, возвращается и рассказывает нам о том, что действительно в компании начались некоторые трудности. Часть нашей компании обслуживала другое предприятие, которое добывало нефть. И вот мой сон как раз таки был в руку, вещим.

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