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Мозг во сне может сообщить о надвигающейся болезни! Узнали как

26 апреля 2024 16:06
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Через сон мозг может предупредить о надвигающихся болезнях, даже до того, как врач сможет поставить диагноз, сообщили в программе «В поисках истины».

Мозг во сне может сообщить о надвигающейся болезни! Узнали как-1

Светлана Пашкевич, заведующая лабораторией нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси:
Если придете к врачу и скажете, что я очень часто просыпаюсь во сне от страха, что я задыхаюсь, врач скажет: «Ой, давайте сердце проверим». Может быть, это предвестник заболевания сердца. То есть мозг может передать информацию о том, что что-то не в порядке с каким-то органом или какой-то системой в виде определенных сновидений.

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# Сон # общество # Светлана Пашкевич

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