Чем занят мозг во время сна? Рассказываем, как формируются сновидения

Сегодня существует несколько теорий, которые объясняют, чем занят наш мозг во время сна. По одной из них, в быструю стадию сна наш внутренний компьютер перерабатывает данные, которые получил за день. Все, что видел и слышал, его мысли и переживания. Важное отправляет в копилку временной памяти, а ненужное стирает, сообщили в программе «В поисках истины». Именно этим и объясняется возникновение неких образов, которые складываются в сновидения.

Ольга Власова, сомнолог, психотерапевт:

Да, это работа нашего подсознания, когда происходит обработка каких-то наших эмоциональных переживаний. Информация, которую мы получаем в течение дня и мозг все это перерабатывает, консолидирует память, переводит все это, например, в разряд опыта какого-то момента, нужного к запоминанию. В это время мы можем видеть сны. И сны эти чаще всего, несмотря на их насыщенность, – это все то, что происходит с нами, исходя из нашего опыта в течение дня либо жизни.

Некоторые считают, что никогда не видят снов, но это не так. Их видят абсолютно все. А вот запомнит ли его человек, зависит от того, в какую фазу он проснется. Только в быстрой фазе мы сможем вспомнить свое ночное приключение. Сколько должен спать взрослый человек? Ответ медицины прост – подробности здесь.