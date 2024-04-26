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Чем занят мозг во время сна? Рассказываем, как формируются сновидения

26 апреля 2024 16:04
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Сегодня существует несколько теорий, которые объясняют, чем занят наш мозг во время сна. По одной из них, в быструю стадию сна наш внутренний компьютер перерабатывает данные, которые получил за день. Все, что видел и слышал, его мысли и переживания. Важное отправляет в копилку временной памяти, а ненужное стирает, сообщили в программе «В поисках истины». Именно этим и объясняется возникновение неких образов, которые складываются в сновидения.

Чем занят мозг во время сна? Рассказываем, как формируются сновидения-1

Ольга Власова, сомнолог, психотерапевт:
Да, это работа нашего подсознания, когда происходит обработка каких-то наших эмоциональных переживаний. Информация, которую мы получаем в течение дня и мозг все это перерабатывает, консолидирует память, переводит все это, например, в разряд опыта какого-то момента, нужного к запоминанию. В это время мы можем видеть сны. И сны эти чаще всего, несмотря на их насыщенность, – это все то, что происходит с нами, исходя из нашего опыта в течение дня либо жизни.

Чем занят мозг во время сна? Рассказываем, как формируются сновидения-4

Некоторые считают, что никогда не видят снов, но это не так. Их видят абсолютно все. А вот запомнит ли его человек, зависит от того, в какую фазу он проснется. Только в быстрой фазе мы сможем вспомнить свое ночное приключение.

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Чем занят мозг во время сна? Рассказываем, как формируются сновидения-7

Ольга Власова:
Нам снятся сны каждую ночь, просты мы их очень часто не помним. Самой частой причиной, почему мы можем не помнить наших снов, является  привычка откладывать будильник. За это время успевает забыться тот сон, который снится под утро, потому что самое большое количество сна – с быстрым движением глаз. То есть эта самая длинная фаза становится ближе к утру и в это время снятся чаще всего эти сны, которые мы хорошо запоминаем.

# Медицина # общество # Ольга Власова

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