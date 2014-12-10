Фриске, Домрачева, Гренц: топ-10 самых популярных женщин в Беларуси опубликовал Яндекс

Пресс-служба компании «Яндекс», ссылаясь на годовые результаты анализа поисковых запросов пользователей из Беларуси, опубликовала ежегодный рентинг самых популярных персон среди женщин.

Лишь две белоруски в 10-ку... Но обо всем по порядку!

1. Жанна Фриске

Имя Жанны Фриске белорусы вписывали в поисковую строку Яндекса чаще всего. Вся страна следила за событиями в жизни певицы, которую настила страшная болезнь - неоперабельный рак мозга.

О том, что Жанна Фриске больна раком мозга 4, неоперабельной стадии, и она лечится в Нью-Йорке, читайте здесь.

2. Дарья Домрачева

Биатлонистка Дарья Домрачева, несмотря на три золотые медали, выигранные на Олимпиаде в Сочи, статус Героя Беларуси и успехи на этапах Кубка мира, оказалась у белорусского пользователя только на втором месте.

В общем зачете Кубка мира в прошлом сезоне Дарья тоже была второй. Что покажет сезон 2014/2015 узнаем только весной, но первый этап Домрачевой прошел хорошо.

Дарья Домрачева выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону. Смотрите видео!

3. Полина Гренц

Полина – исполнительница главной роли в сериале «Физрук» (Саша Мамаева). Ко всеобщему удивлению, наверное, это все достижения девушки. И все же третье место рейтинга!

4. Джулия Ванг

Джулия – экстрасенс из Латвии, участница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов».

5. Анастасия Панина

Актриса, исполнительница роли Татьяны Александровны в сериале «Физрук».

6. Наталья Поклонская

Генеральный прокурор Крыма. «Няшмяш» в общем.

7. Юлия Липницкая

Ей было всего 15, когда она стала олимпийской чемпионкой. Этой девочке прочат головокружительную карьеру и уже называют одной из самых талантливых спортсменок в истории фигурного катания.

Восторженное письмо юной фигуристке написал сам Стивен Спилберг! Подробности здесь!

8. Юлия Тимошенко

В представлении белорусскому пользователю эта украинская «железная леди» не нуждается. Судя по всему, пик запросов пришелся на первую половину года (январь-февраль). Начиная с лета новостей о Юлии Тимошенко, заметно поубавилось.

9. Элеонора Езерская

К сожалению, в топ-10 Элеонора Аркадиевна попала в связи с печальным поводом.

Светская львица, женщина «Вамп» и такая, кажется, родная всем Эля ушла из жизни 16 мая.

Элеонора Езерская работала нателеканале СТВ. В программе «Большой завтрак» телеведущая вела рубрику, в которой рассказывала о звездах эстрады и кино. А цикл ее программ «Женщины 20 века» уже давно стал телебесцеллером, как впрочем, если так можно сказать, и она сама.

10. Алла Цупер

Замыкает десятку известная белорусская фристайлистка Алла Цупер, которая сенсационно принесла Беларуси «золото» на Олимпиаде в Сочи.