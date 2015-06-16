СМИ: перед смертью Жанна Фриске практически полностью ослепла

Отар Кушанашвили, телеведущий, друг Жанны Фриске : Насколько я знаю, Жанне стало хуже. Общее состояние подействовало на зрение. Она ничего не видит. Практически ослепла. Об этом я знаю от ее папы Владимира Борисовича.

Об этом телеведущий и близкий друг певицы Отар Кушанашвили рассказывал за несколько недель до смерти Жанны.

Жанны Фриске не стало вечером 15 июня в загородном доме своих родителей в Подмосковье. Напомним, в феврале 2014-го широкой общественности стало известно, что певице Жанне Фриске диагностировали рак.

В интервью «Комсомольской правде» Кушанашвили рассказывал, что Жанна Фриске переживала из-за своей внешности и говорила, что не может смотреть на себя в зеркало.

Болезнь Фриске обнаружилась неожиданно – спустя два месяца после родов.

До этого, находясь на седьмом месяце беременности, Жанна Фриске в Майами жаловалась только на аллергию и усталость.

Жанна не делала никаких намеков на то, что ее мучают головные боли, проблемы со зрением и нарушение координации – все то, что бывает при диагнозе «рак мозга».

Врачи-онкологи не исключают: первые симптомы смертельной болезни певица могла принять за токсикоз, а беременность могла лишь ускорить развитие опухоли. Как известно, певица долгое время провела на съемках в Мексике, а рожать уезжала в Майами.

По мнению медиков, яркое солнце этих мест могло пагубно подействовать на организм молодой мамы.

Кроме того, к болезни могли привести омолаживающие процедуры, связанные с введением стволовых клеток. Однако это только догадки. Подробности читайте здесь.