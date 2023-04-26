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Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси

26 апреля 2023 19:24
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Новости Беларуси. В Минске состоялся III Национальный форум атлетов. Мероприятие проходило в формате интерактивного обучающего семинара-конференции, где известные спортсмены и функционеры Беларуси и России продолжили обсуждение форм сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках форума состоялось и совместное заседание комиссий спортсменов Союзного государства. В центре внимания были спорт высших достижений, совместная подготовка и соревнования.  

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси-1

Позже обсуждение получило более широкий формат. Форум объединил около 200 человек. Спорт – универсальный язык общения, подчеркнул глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко. Основная цель наших стран в сфере спортивного сотрудничества – это Олимпийские игры в Париже. Тем не менее уже было проведено около 100 совместных спортивных мероприятий, которые доказали свою эффективность.  

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси-4

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:  
Проделана мощнейшая работа и среди олимпийских комитетов, и среди министерств, Министерства спорта и туризма нашего и Министерства спорта российского, по организации взаимных соревнований, турниров и сборов в России и Беларуси. Сейчас мы можем сказать, что большое количество спортсменов участвуют в различных спортивных форумах. Люди довольны результатами. Мы смогли привлечь намного больше спортсменов к этим мероприятиям, чем это было до сих пор. И я скажу, это даже в каком-то смысле подтолкнуло наш спорт к развитию.  

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси-7

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:  
Я всегда удивляюсь, когда начинают говорить: сейчас спортсмены теряют мотивацию. А как можно терять мотивацию, если один из самых главных олимпийских принципов – стремление к совершенству, быть первым всегда и везде, на всех соревнованиях. Поэтому я думаю, что к этому стремится подавляющее большинство наших спортсменов. И уверен, что мы им в этом будем помогать всемерно.  

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси-10

В рамках форума за значительный вклад в развитие олимпийского движения были награждены Елена Зубрилова и Алла Цупер. Вторая часть мероприятия – мастер-классы – проходила на спортивных площадках и в залах, а также в бассейне БГУФК. Так, трехкратная олимпийская чемпионка россиянка Алла Шишкина поделилась секретами мастерства с белорусскими представительницами синхронного плавания.  

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси-13

Алла Шишкина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (Россия):
Самое главное – это зарядить детей мотивацией на дальнейшие занятия, потому что все мы сейчас находимся в непростой ситуации, когда нет международных стартов. И мы хотим просто сегодня зарядить их энергией на будущие тренировки, на совершенствование своей техники, своего мастерства в синхронном плавании. Я думаю, что это главная задача на сегодня.  

# Государственная политика в области спорта # Виктор Лукашенко # Станислав Поздняков # Елена Зубрилова # Алла Цупер # Фотофакт

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