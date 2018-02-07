Олимпийская чемпионка Алла Цупер станет флагоносцем команды Беларуси на ОИ-2018

Новости Беларуси. Все меньше времени до старта зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 февраля там был поднят белорусский государственный флаг. В церемонии приняли участие первый шеф белорусской миссии на Олимпийских играх, заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков, а также спортсмены и тренеры белорусской делегации.