На 46 году ушла из жизни белорусская баскетболистка Анжела Дубойская

Новости Беларуси. 19 декабря на 46 году после продолжительной болезни скончалась чемпионка Европы-1992 среди девушек Анжела Дубойская. Об этом сообщается на сайте БФБ.

«Белорусская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования семье Анжелы Дубойской в связи с невосполнимой утратой», – говорится в сообщении.

Большую часть своей карьеры баскетболистка провела в минском «Горизонте» и сборной Беларуси. Закончив выступать в качестве игрока, Дубойская стала тренером в СДЮШОР «Горизонт». В последние несколько лет спортсменка также помогала Ольге Подобед в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.

Прощание с Анжелой назначено на 20 декабря, оно пройдёт по адресу: Минск, улица Ольшевского, 12 (траурный зал). Начало в 11:00.