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На 46 году ушла из жизни белорусская баскетболистка Анжела Дубойская

20 декабря 2018 06:47
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Новости Беларуси. 19 декабря на 46 году после продолжительной болезни скончалась чемпионка Европы-1992 среди девушек Анжела Дубойская. Об этом сообщается на сайте БФБ.  

«Белорусская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования семье Анжелы Дубойской в связи с невосполнимой утратой», – говорится в сообщении.  

Большую часть своей карьеры баскетболистка провела в минском «Горизонте» и сборной Беларуси. Закончив выступать в качестве игрока, Дубойская стала тренером в СДЮШОР «Горизонт». В последние несколько лет спортсменка также помогала Ольге Подобед в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.  

Прощание с Анжелой назначено на 20 декабря, оно пройдёт по адресу: Минск, улица Ольшевского, 12 (траурный зал). Начало в 11:00.  

# Баскетбол # Анжела Дубойская

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