Стивен Спилберг: новым Индианой Джонсом может стать женщина

Стивен Спилберг рассказал, что роль Индианы Джонса в следующем фильме может сыграть женщина. Слова режиссера приводит The Guardian. По словам Спилберга, новый фильм про приключения героя Джонса станет последним для исполнителя главной роли – актера Харрисона Форда. Скорее всего, фильм выйдет на экраны в 2020 году.

Стивен Спилберг. Фото: imdb.com

Однако уход Форда из франшизы не станет ее финишем. «Она наверняка продолжится после этого», – отметил Спилберг. Режиссер рассказал, что новым главным героем может стать женщина. Стивен Спилберг:

Нам нужно будет изменить имя с Джонс на Джоан. И в этом нет ничего плохого.

Фото: imdb.com