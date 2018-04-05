Стивен Спилберг: новым Индианой Джонсом может стать женщина
Стивен Спилберг рассказал, что роль Индианы Джонса в следующем фильме может сыграть женщина.
Слова режиссера приводит The Guardian. По словам Спилберга, новый фильм про приключения героя Джонса станет последним для исполнителя главной роли – актера Харрисона Форда. Скорее всего, фильм выйдет на экраны в 2020 году.
Стивен Спилберг. Фото: imdb.com
Однако уход Форда из франшизы не станет ее финишем.
«Она наверняка продолжится после этого», – отметил Спилберг.
Режиссер рассказал, что новым главным героем может стать женщина.
Стивен Спилберг:
Нам нужно будет изменить имя с Джонс на Джоан. И в этом нет ничего плохого.
Впервые роль Индианы Джонса Харрисон Форд сыграл в 1981 году. Всего вышло четыре фильма об исследователе.
Напомним, на минувшей неделе в прокат вышел новый фильм Ствиена Спилберга «Первому игроку приготовиться».
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