Французская делегация в Минске о пожаре в Нотр-Дам: «Чувство, что часть нас самих сгорела в пламени»

Новости Беларуси. Тему ночной трагедии в Париже не обошли вниманием и в Минске. В эти дни у нас с визитом представители Сената Франции. Нынешняя встреча началась с обсуждения того, что происходит сейчас в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шарль Генэ, заместитель председателя комиссии Сената по финансам (Франция):

В первую очередь я хотел бы поблагодарить за сочувствие, которое выражает ваша страна по данному поводу. Эта новость нас просто ошарашила. Такое чувство, что часть нас самих сгорела в пламени. Боль мы чувствуем всей кожей, всем телом. Ведь это наша тысячелетняя история.

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