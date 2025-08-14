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Ушаков рассказал, что встреча Путина и Трампа готовилась в интенсивном режиме

14 августа 2025 11:42
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Ушаков рассказал, что встреча Путина и Трампа готовилась в интенсивном режиме-0

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приготовления к саммиту Россия-США на Аляске шла в сжатые сроки. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на военной базе в Анкоридже. Лидеры сначала поговорят один на один, а затем пообщаются со своими делегациями.

Главной же темой станет поиск путей к достижению прочного мира в Украине. Также запланировано обсуждение вопросов экономического сотрудничества в Арктике и других вопросов.

Ранее Трамп уже заявлял о своем намерении убедить Путина положить конец конфликту и договориться о встрече с Зеленским.

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# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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