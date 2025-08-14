Ушаков рассказал, что встреча Путина и Трампа готовилась в интенсивном режиме

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приготовления к саммиту Россия-США на Аляске шла в сжатые сроки. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на военной базе в Анкоридже. Лидеры сначала поговорят один на один, а затем пообщаются со своими делегациями.

Главной же темой станет поиск путей к достижению прочного мира в Украине. Также запланировано обсуждение вопросов экономического сотрудничества в Арктике и других вопросов.

Ранее Трамп уже заявлял о своем намерении убедить Путина положить конец конфликту и договориться о встрече с Зеленским.

Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут по формуле «5 на 5»

Ушаков: продолжительности встречи Путина и Трампа будет зависеть от президентов

Путин и Трамп дадут пресс-конференцию для СМИ после переговоров на Аляске