Во Франции вырубают столетние дубы. Деревья пойдут на реконструкцию шпиля собора Парижской Богоматери

Новости Франции. Во Франции начали рубку столетних дубов для восстановления собора Парижской Богоматери, уничтоженного пожаром в апреле 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для реконструкции 96-метрового шпиля в его оригинальном виде необходимо около тысячи деревьев. Они должны быть прямыми, иметь высоту от 8 до 14 метров.