Во Франции вырубают столетние дубы. Деревья пойдут на реконструкцию шпиля собора Парижской Богоматери

Новости Франции. Во Франции начали рубку столетних дубов для восстановления собора Парижской Богоматери, уничтоженного пожаром в апреле 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции начали рубку столетних дубов для восстановления собора Парижской Богоматери, уничтоженного пожаром в апреле 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для реконструкции 96-метрового шпиля в его оригинальном виде необходимо около тысячи деревьев. Они должны быть прямыми, иметь высоту от 8 до 14 метров.
Чтобы сохранить ценные свойства древесины, дубы нужно заготавливать не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, и затем сушить в течение 18 месяцев. Так что работы по восстановлению шпиля, ожидаемо, начнутся только в начале 2022 года.