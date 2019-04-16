«Максимально оперативно сформировали груз»: Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве

Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве. Эти страны серьезно пострадали в результате циклона «Идай», который обрушился на юго-восток Африки еще в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавшие регионы гуманитарный груз доставляют самолетом. Его сопровождают сотрудники МЧС. В составе гуманитарки – предметы первой необходимости и продукты питания.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по ЧС Беларуси:

Есть взаимодействие с Министерством иностранных дел. Мы в первую очередь будем доставлять в регионы, которые пострадали от этого мощного циклона.

Министерство не впервые занимается оказанием гуманитарной помощи: мы более 60 раз сформировывали груз, оказывали помощь другим странам. Я думаю, что в любом случае эта наша помощь дорога в момент, когда люди именно нуждаются в этой помощи. Поэтому мы максимально оперативно сформировали этот груз.