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«Максимально оперативно сформировали груз»: Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве

16 апреля 2019 12:41
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве. Эти страны серьезно пострадали в результате циклона «Идай», который обрушился на юго-восток Африки еще в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Максимально оперативно сформировали груз»: Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве-1

В пострадавшие регионы гуманитарный груз доставляют самолетом. Его сопровождают сотрудники МЧС. В составе гуманитарки – предметы первой необходимости и продукты питания.

«Максимально оперативно сформировали груз»: Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по ЧС Беларуси:
Есть взаимодействие с Министерством иностранных дел. Мы в первую очередь будем доставлять в регионы, которые пострадали от этого мощного циклона.

«Максимально оперативно сформировали груз»: Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве-7

Министерство не впервые занимается оказанием гуманитарной помощи: мы более 60 раз сформировывали груз, оказывали помощь другим странам.

Я думаю, что в любом случае эта наша помощь дорога в момент, когда люди именно нуждаются в этой помощи. Поэтому мы максимально оперативно сформировали этот груз.

«Максимально оперативно сформировали груз»: Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве-10

По официальным данным, в Мозамбике жертвами циклона стали около полусотни человек. Еще примерно 65 тысяч местных жителей пострадали. Многие остались без жилья, электричества и чистой воды. Не лучше ситуация в Зимбабве. В этой стране «Идай» повредил школы, больницы и целые деревни. Тысячи человек до сих пор без еды и электричества.

# Социальная помощь # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

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