Чтобы восстановить Нотр-Дам, во Франции вырубят более 1000 многовековых дубов

Новости Франции. На северо-западе Франции приступили к вырубке многовековых дубов, чтобы использовать их при реконструкции пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возраст некоторых деревьев достигает 300 лет. Чтобы выбрать более 1000 дубов, которые подойдут для восстановления шпиля и крыши готического собора, эксперты изучили леса по всей Франции.

Впрочем, не всем понравилась эта идея. На защиту природы стали экологи.