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На восстановление Нотр-Дам уже собрали порядка полумиллиарда евро

16 апреля 2019 14:30
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Новости Франции. На восстановление собора Парижской Богоматери активно ведется сбор средств. Трагедия не оставила равнодушным никого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восстановление Нотр-Дам уже собрали порядка полумиллиарда евро-1

Пожертвования поступают как от обычных французов, так и от самых состоятельных бизнесменов и корпораций. В общей сложности уже удалось собрать порядка полумиллиарда евро. А французская авиакомпания будет бесплатно перевозить всех специалистов, которые примут участие в реставрации. Не останется в стороне и Ватикан. Сотрудники его музеев готовы оказать любое содействие, чтобы быстрее восстановить собор.

На восстановление Нотр-Дам уже собрали порядка полумиллиарда евро-4

Подробности в видеоматериале.

На восстановление Нотр-Дам уже собрали порядка полумиллиарда евро-7

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# Пожар # Фотофакт

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