На восстановление Нотр-Дам уже собрали порядка полумиллиарда евро

Пожертвования поступают как от обычных французов, так и от самых состоятельных бизнесменов и корпораций. В общей сложности уже удалось собрать порядка полумиллиарда евро. А французская авиакомпания будет бесплатно перевозить всех специалистов, которые примут участие в реставрации. Не останется в стороне и Ватикан. Сотрудники его музеев готовы оказать любое содействие, чтобы быстрее восстановить собор.