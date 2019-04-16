На восстановление Нотр-Дам уже собрали порядка полумиллиарда евро

Новости Франции. На восстановление собора Парижской Богоматери активно ведется сбор средств. Трагедия не оставила равнодушным никого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На восстановление собора Парижской Богоматери активно ведется сбор средств. Трагедия не оставила равнодушным никого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожертвования поступают как от обычных французов, так и от самых состоятельных бизнесменов и корпораций. В общей сложности уже удалось собрать порядка полумиллиарда евро. А французская авиакомпания будет бесплатно перевозить всех специалистов, которые примут участие в реставрации. Не останется в стороне и Ватикан. Сотрудники его музеев готовы оказать любое содействие, чтобы быстрее восстановить собор.
Подробности в видеоматериале.
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