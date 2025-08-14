Останки 25 бойцов Красной армии перезахоронили в Витебском районе

В последний путь героев Великой Отечественной войны провели в Витебском районе. В окрестностях деревни Кузьменцы перезахоронили останки 25 военнослужащих. В июне 44-го на этой территории проходили тяжелые бои. Красная Армия несла большие потери, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В апреле на территории Шапечинского сельсовета развернулась масштабная международная поисковая экспедиция. Под руководством 52-го отдельного специализированного батальона местность обследовали кадеты и представители военно-патриотических клубов Беларуси и России. Им удалось обнаружить три награды – орден Красной Звезды и две медали «За отвагу». Впоследствии по номерам установили имена трех бойцов. Они уроженцы России и Украины, которые все эти годы считались пропавшими без вести. Останки сержанта Курочкина передали его родственникам. Других безымянных солдат перезахоронили с воинскими почестями и по христианским традициям.

Николай Бабенок, участник поискового отряда «Поиск» (Витебск): Мы подняли 25 бойцов, все с оружием в руках. Из них было с наградами трое. Был Курочкин, сержант. Местные уже там поисковики, органы, помогли найти прямых двух внучек. Сын всю жизнь его искал, три года назад умер, и внучки вот приехали. Приехали не просто поклониться земле, праху, как бывает, приезжают, а с целью забрать на родину. По остальным двоим работаем в этом направлении, родственники есть, выберут момент и приедут.

Ирина Клеменко, участница Московской областной общественной организации «Благотворительный военно-исторический поисковый клуб «Память и примирение» (Россия):

Я чувствую гордость за бойцов, которых мы находим, потому что многие семьи, они же могут ничего не знать о своем предке. А мы, получается, поднимаем бойцов. Семьям говорим, что ваш предок был героем.

В Витебском районе поисковые работы идут уже на протяжении 18 лет. За это время подняты останки практически тысячи солдат Великой Отечественной войны. Более 160 только в 2025 году. 13 августа на территории Шапечинского сельсовета завершилась международная «Вахта Памяти». Были найдены останки 39 военнослужащих, две медали «За отвагу» и фрагменты боевого самолета. Имена и фамилии многих солдат пока остаются неизвестными. Поэтому в следующем году поиски будут продолжены.