Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет

Новости Беларуси. Более 50 претендентов проходят испытания на краповый берет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 50 претендентов проходят испытания на краповый берет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы получить его, военнослужащим приходится пройти, как говорится, и огонь, и воду. Среди испытаний – изнурительный марш-бросок, огненно-штурмовая полоса и высокоточная стрельба. Все этапы бойцы проходят в полной экипировке, а это не менее 10 килограммов дополнительного веса.
Андрей Дудкин, командир бригады спецназа, полковник, председатель совета краповых беретов:
Я, как уже человек старшего поколения краповых беретов, сторонник того, чтобы нас было больше. Но я и за качество. Качество есть, количество есть – это большое дело. Система работает. Система работает тогда, когда есть результат, а у нас результат есть.
По итогам трех этапов бойцов ждут финальные спарринги. Это и определит, кому достанутся заветные береты и почетный статус.