Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет

Чтобы получить его, военнослужащим приходится пройти, как говорится, и огонь, и воду. Среди испытаний – изнурительный марш-бросок, огненно-штурмовая полоса и высокоточная стрельба. Все этапы бойцы проходят в полной экипировке, а это не менее 10 килограммов дополнительного веса.

Андрей Дудкин, командир бригады спецназа, полковник, председатель совета краповых беретов:

Я, как уже человек старшего поколения краповых беретов, сторонник того, чтобы нас было больше. Но я и за качество. Качество есть, количество есть – это большое дело. Система работает. Система работает тогда, когда есть результат, а у нас результат есть.