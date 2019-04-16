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Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет

16 апреля 2019 12:37
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Новости Беларуси. Более 50 претендентов проходят испытания на краповый берет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет-1

Чтобы получить его, военнослужащим приходится пройти, как говорится, и огонь, и воду. Среди испытаний – изнурительный марш-бросок, огненно-штурмовая полоса и высокоточная стрельба. Все этапы бойцы проходят в полной экипировке, а это не менее 10 килограммов дополнительного веса.

Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет-4

Андрей Дудкин, командир бригады спецназа, полковник, председатель совета краповых беретов:
Я, как уже человек старшего поколения краповых беретов, сторонник того, чтобы нас было больше. Но я и за качество. Качество есть, количество есть – это большое дело. Система работает. Система работает тогда, когда есть результат, а у нас результат есть.

Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет-7

По итогам трех этапов бойцов ждут финальные спарринги. Это и определит, кому достанутся заветные береты и почетный статус.

Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет-10

Бойцы внутренних войск Беларуси проходят испытания на краповый берет-12

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Дудкин # Фотофакт

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