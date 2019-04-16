Нотр-Дам де Пари. Пламя из ничего не возникает. Версии

Париж далеко, но вечером 15 апреля новость о том, что горит Нотр-Дам, болью прошла близко к сердцу. Уверен, что каждый нормальный человек сочувственно следил за тем, что происходило в самом центре французской столицы на берегу Сены, где возвышался объятый пламенем собор.



«850 лет истории в огне»: собор Нотр-Дам удастся восстановить

Мы все скорбим, когда умирают легендарные люди, много сделавшие для человечества. Мы переживаем, когда природные катаклизмы или время забирают от нас ценности прошлого. Особенно те, которые ты сам видел, ими восторгался, к ним прикасался рукой и душой. Смотрел по телеку на пожар и вспоминал, как ходил туристом по этому собору, вдыхал запахи свечей у алтаря, камня и глубокой истории. Это здесь судили Жанну д Арк, короновали Наполеона. Вспоминал, как восхищался скульптурами, картинами и витражами – этими неповторимыми шедеврами. Как встретил у входа в окружении разноязыкой толпы Квазимодо и Эсмеральду. Смотрел и думал: неужели всё это превратится в руины и тлен? Неужели гордость Парижа навсегда исчезнет? А трагический голос за кадром всё комментировал: вот уже пламенем охвачена еще одна часть крыши… рухнул шпиль… люди оплакивают свою святыню… собор вряд ли уже возродится...



Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы

Мир сочувствует Франции. Но какая разница, чьё это достояние, правда? Есть памятники, которые, как священные реликвии, принадлежат всему человечеству. Собор Парижской Богоматери бесспорно один из них. Поэтому не стоит даже сомневаться, что мир объединится и восстановит храм. И дня не прошло, как французский миллиардер Франсуа Пино направил 100 миллионов евро на эту святую цель. За ним последовал Бернар Арно – 200 миллионов. Подключаются другие страны. В России Минкульт инициирует сбор пожертвований на восстановление святыни. Словом, храм возродится.



Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото

Но что всё же произошло? Сразу было сообщение, что пожар возник из-за реставрационных работ. Пусть так. Но у каждого вида деятельности есть имя и фамилия. Пламя из ничего не возникает. Лес в летний зной и тот вспыхивает от спички или окурка. Впереди следствие, поиск причин. А пока пошли гулять в СМИ версии, домыслы, подозрения. Кто работает в Париже на стройках? Гастарбайтеры мусульманской веры, они могли поджечь христианский храм. Агрессивное крыло «желтых жилетов» могло таким образом насолить Макрону? Могло. В Париже всякие экстремисты разных мастей увлекаются ночными поджогами автомашин, так почему не подбросить спичку в храм. Скоро первое мая. Парижские парковки снова засияют недобрыми огнями. А Квазимодо и Эсмеральда будут стоять на фоне закопченных стен Нотр-Дам де Пари и собирать у туристов деньги на их восстановление.

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Ваш В.Д.