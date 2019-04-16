Как правильно составить письменное обращение с жалобой, узнали у начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома в программе «Большой город».

Татьяна Селивоник, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

У нас в Мингорисполкоме и в администрациях районов мы рассматриваем абсолютно все обращения. Нам закон не позволяет рассматривать анонимные обращения, также в законе обращения граждан, юридических лиц есть статья 15, которая позволяет оставлять письменные и электронные обращения, которые не соответствуют установленным законом требованиям.

Каждое обращение, которое поступает в Мингорисполком и администрации районов, мы рассматриваем.

Электронные обращения должны содержать ещё и фамилию, имя, отчество заявителя и адрес его проживания. Зачастую граждане и юридические лица, присылая электронные обращения, не смотрят на то, что это надо сделать, а просто пишут свой электронный адрес. Мы регистрируем обращения, рассматриваем и направляем людям ответы на их вопросы, которые их волнуют.