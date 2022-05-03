«Филарет здесь как живой». В Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси

Новости Беларуси. Великий современник белорусов. 3 мая в Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Символично, что именно сегодня, в Радуницу, когда принято поминать людей, покинувших этот мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В церемонии принял участие и глава государства. Ведь известно, что их связывали давние теплые отношения. Для Александра Лукашенко Владыка был духовным наставником и хорошим другом. И несмотря на то, что, к большому сожалению, митрополита Филарета с нами больше нет, его изречения и наставления всегда в сердце каждого белоруса. Теперь эту память облекли в бронзовый монумент.

Евгений Пустовой продолжит. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Верхний город – лицо Минска. В этом месте каждая деталь символична. Теперь здесь историческое лицо современного белорусского православия – памятник митрополиту Филарету. Именно при нем из-под спуда забвения образцово-показательной атеистической Беларуси как родник пробилась духовная жизнь. Период атеизма сменила бездуховность начала 1990-х. Но тем крепче звучал зычный бас Экзарха, взывающего Беларусь к Богу. Теперь бронзовый образ Владыки навсегда у Свято-Духова кафедрального собора. Здесь Филарет любил служить. Сегодня здесь все, кто любил и уважал митрополита Филарета.

В небе 86 голубей – по числу лет земной жизни архипастыря. Сегодня Радуница. Может, непонятно, но православная церковь учит именно сегодня радостно молиться за усопших. Религиозная мудрость звучит и в речи Президента. Лукашенко: митрополит Филарет доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его Отечеством была наша Беларусь. Подробнее здесь.

Есть люди, без которых Беларусь была бы другой. И была бы вообще? Первый Президент и первый Патриарший Экзарх дружили. Порой остро дискутировали, но всегда находили общий язык.

В соработничестве построены храмы, налажены мосты между светской и церковной властями. Кадры, где главы государства и Белорусской православной церкви зажигают свечи в сакральных местах для белорусов и во время самых знаковых событий для страны, – достояние истории.

Пресвятая Богородица, помогай Отечеству нашему, в мире и благоденствии. Их встречи всегда были теплыми. Эта особенная – пасхальная – в 2018 году. Тогда Президент отменил все свои планы. Общались два часа. Может, и эта беседа укрепила нашего Президента на нелегкие предстоящие события.

Государственный крест теперь на плечах Александра Лукашенко. Нет уже крепких рук Владыки Филарета. Говорят, он мог запросто любое яблоко разломать. Но обычно он только склеивал, мирил, выстраивал диалог. Лукашенко про митрополита Филарета: «Он был вместе с людьми в самую трудную минуту». Читайте здесь. Есть евангельское понятие – добрый пастырь. Это как раз про Филарета. В епископской мантии он с 30 лет. Известного уже в советские годы Экзарха в Минске встречали с опаской. Он сразу дал понять: по имени и житие. «Я буду нести свое служение милостиво». Что вспомнил о митрополите Филарете его крестный сын? Читайте здесь.

Кирилл Вахромеев из семьи московских музыкантов, а род – из потомственных ярославских купцов. Он был прост, мудр и интеллигентен в общении, словно настоящий белорус. Такими хотел бы видеть и всех нас. ​Лукашенко: «Мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете». Подробнее здесь.

Бог в простоте. Именно так и жил Филарет. Стараниями духовенства в Минской духовной академии воссоздан рабочий кабинет Владыки. Иконы, книги, награды. Даже Евангелие очень скромное. По нем он преподавал.

Было много заслуженных и дорогостоящих подарков. Он их раздавал. Митрополит Вениамин подарил Президенту Беларуси трехсоставную икону из Иерусалима. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Даже у памятника Владыке Филарету многолюдно. Его любили и известные политики, и простодушные крестьяне. Из 20 макетов выбрали именно этот. Филарет здесь как живой. В его руках Крест Евфросинии Полоцкой, который тоже был создан именно по его благословению. А теперь руки нашего Владыченки, как говорят в церкви, воздвигнуты у престола. Он молится на небесах. За Беларусь.

Владыка настолько полюбил Беларусь, что многое сделал именно для укрепления национального самосознания в церкви.