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Митрополит Вениамин подарил Президенту Беларуси трёхсоставную икону из Иерусалима

03 мая 2022 17:34
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Новости Беларуси. Великий современник белорусов. 3 мая в Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Символично, что именно сегодня, в Радуницу, когда принято поминать людей, покинувших этот мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В церемонии принял участие и глава государства. Ведь известно, что их связывали давние теплые отношения. Для Александра Лукашенко Владыка был духовным наставником и хорошим другом. И несмотря на то, что, к большому сожалению, митрополита Филарета с нами больше нет, его изречения и наставления всегда в сердце каждого белоруса. Теперь эту память облекли в бронзовый монумент.  

Митрополит Вениамин подарил Президенту Беларуси трёхсоставную икону из Иерусалима-1

Бог в простоте. Именно так и жил Филарет. Стараниями духовенства в Минской духовной академии воссоздан рабочий кабинет Владыки. Иконы, книги, награды. Даже Евангелие очень скромное. По нем он преподавал. Было много заслуженных и дорогостоящих подарков. Он их раздавал.

Митрополит Вениамин подарил Президенту Беларуси трёхсоставную икону из Иерусалима-4

Вот и сегодня трехсоставную икону из Иерусалима нынешний Экзарх Вениамин подарил нашему Президенту. Благословение с неба. 

Митрополит Вениамин подарил Президенту Беларуси трёхсоставную икону из Иерусалима-7

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# Церковь # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Кирилл Вахромеев # Митрополит Вениамин # Митрополит Филарет # Фотофакт

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