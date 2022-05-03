Митрополит Вениамин подарил Президенту Беларуси трёхсоставную икону из Иерусалима

Новости Беларуси. Великий современник белорусов. 3 мая в Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Символично, что именно сегодня, в Радуницу, когда принято поминать людей, покинувших этот мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии принял участие и глава государства. Ведь известно, что их связывали давние теплые отношения. Для Александра Лукашенко Владыка был духовным наставником и хорошим другом. И несмотря на то, что, к большому сожалению, митрополита Филарета с нами больше нет, его изречения и наставления всегда в сердце каждого белоруса. Теперь эту память облекли в бронзовый монумент.