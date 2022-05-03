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Лукашенко: митрополит Филарет доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его Отечеством была наша Беларусь

03 мая 2022 16:45
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Новости Беларуси. Великий современник белорусов. 3 мая в Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Символично, что именно сегодня, в Радуницу, когда принято поминать людей, покинувших этот мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: митрополит Филарет доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его Отечеством была наша Беларусь-1

В церемонии принял участие и глава государства. Ведь известно, что их связывали давние теплые отношения. Для Александра Лукашенко Владыка был духовным наставником и хорошим другом. И несмотря на то, что, к большому сожалению, митрополита Филарета с нами больше нет, его изречения и наставления всегда в сердце каждого белоруса. Теперь эту память облекли в бронзовый монумент.

Лукашенко: митрополит Филарет доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его Отечеством была наша Беларусь-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В день значимого христианского праздника – Радуницы, когда принято поминать самых дорогих людей, покинувших этот мир, мы открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, нашему митрополиту Филарету. Нашему, без преувеличения, великому современнику, Герою Беларуси, человеку, который был не только духовным отцом, но и совестью нации. Он всегда говорил: «Где служишь – там и Родина». И доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его Отечеством была наша Беларусь. А мы были его огромной любимой семьей.

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# Церковь # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Филарет # Евгений Пустовой # Фотофакт

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