Лукашенко про митрополита Филарета: «Он был вместе с людьми в самую трудную минуту»
Новости Беларуси. Великий современник белорусов. 3 мая в Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Символично, что именно сегодня, в Радуницу, когда принято поминать людей, покинувших этот мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В церемонии принял участие и глава государства. Ведь известно, что их связывали давние теплые отношения. Для Александра Лукашенко Владыка был духовным наставником и хорошим другом. И несмотря на то что, к большому сожалению, митрополита Филарета с нами больше нет, его изречения и наставления всегда в сердце каждого белоруса. Теперь эту память облекли в бронзовый монумент.
Их встречи всегда были теплыми. Эта особенная – пасхальная – в 2018 году. Тогда Президент отменил все свои планы. Общались два часа. Может, и эта беседа укрепила нашего Президента на нелегкие предстоящие события. Государственный крест теперь на плечах Александра Лукашенко. Нет уже крепких рук Владыки Филарета. Говорят, он мог запросто любое яблоко разломать. Но обычно он только склеивал, мирил, выстраивал диалог.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Его также можно было встретить не только в храмах, но и в коридорах власти, когда, будучи депутатом Верховного Совета, Владыка участвовал в становлении нашего независимого государства. Во главе специальной комиссии он посещал чернобыльские регионы, помогая в преодолении последствий аварии. Он был вместе с людьми в самую трудную минуту. А еще он был миротворцем. Во время холодной войны стал поднимать темы патриотизма, антифашизма, недопущения применения ядерного оружия и прекращения гонки вооружений. Со всесоюзных, международных трибун, а также со страниц периодики он с пронзительной остротой говорил о том, что слишком высока цена, заплаченная советским народом, за Победу в Великой Отечественной войне. И потому для нас мир – это величайшее благо. Я убежден и сейчас, на небесах рядом со святыми покровителями Беларуси он просит о мире и согласии на нашей красивой земле.
Лукашенко: митрополит Филарет доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его Отечеством была наша Беларусь – подробнее здесь.