«Я буду нести своё служение милостиво». Что вспомнил о митрополите Филарете его крёстный сын?

Новости Беларуси. Памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету установили у входа в Минский Свято-Духов кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня, 3 мая, запланировано освящение и открытие бронзового изваяния Героя Беларуси. В церемонии примет участие и глава государства.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Мы пообщались с протоиереем Макарием Ковалевым, он еще и является крестным сыном Владыки Филарета. Послушаем его воспоминания.

Макарий Ковалев, настоятель прихода храма праведного Филарета Милостивого в Минске:

«Вы новый наш руководитель, епископ Белорусской церкви. Как будет выстраиваться ваше служение здесь, в Беларуси?» Владыка позволил себе такой немножко интересный ход в общении. Он спросил священнослужителя: «Скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто мой небесный покровитель?» И тот, немножко сконфузившись, говорит: «Ну да, конечно, праведный Филарет Милостивый». На что Владыка ему ответил: «Вот и я буду нести свое служение милостиво».