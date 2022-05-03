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«Я буду нести своё служение милостиво». Что вспомнил о митрополите Филарете его крёстный сын?

03 мая 2022 14:39
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Новости Беларуси. Памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету установили у входа в Минский Свято-Духов кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня, 3 мая, запланировано освящение и открытие бронзового изваяния Героя Беларуси. В церемонии примет участие и глава государства.

«Я буду нести своё служение милостиво». Что вспомнил о митрополите Филарете его крёстный сын?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы пообщались с протоиереем Макарием Ковалевым, он еще и является крестным сыном Владыки Филарета. Послушаем его воспоминания.

«Я буду нести своё служение милостиво». Что вспомнил о митрополите Филарете его крёстный сын?-4

Макарий Ковалев, настоятель прихода храма праведного Филарета Милостивого в Минске:
«Вы новый наш руководитель, епископ Белорусской церкви. Как будет выстраиваться ваше служение здесь, в Беларуси?» Владыка позволил себе такой немножко интересный ход в общении. Он спросил священнослужителя: «Скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто мой небесный покровитель?» И тот, немножко сконфузившись, говорит: «Ну да, конечно, праведный Филарет Милостивый». На что Владыка ему ответил: «Вот и я буду нести свое служение милостиво».

«В небо над Минском поднимут стаю голубей – 86 птиц». Когда откроют памятник митрополиту Филарету? Читайте здесь.

# Церковь # общество # Евгений Пустовой # Макарий Ковалев # Митрополит Филарет # Александр Лукашенко # Фотофакт

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