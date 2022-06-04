Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?

Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста такой же насыщенный, как и первый. На разных площадках работают выставки, мастер-классы, звучат концерты. На протяжении всего дня представители более 30 стран знакомили со своей культурой. А вечером состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля. Праздничную атмосферу из Гродно передаст Полина Королева.

Конец весны запомнился дождливой пасмурной погодой. Организаторы фестиваля опасались ливня. Однако теперь, по завершению праздника, понятно, что даже метеорологические сюрпризы не стали бы помехой для международного праздника культур. В итоге дружба победила. Гендиректор СТВ: «Беларусь не словом, а делом объединяет национальности и способствует духовному единению народа». Читайте здесь.

Ренат Искандарович, участник фестиваля:

Посмотрите на лица людей, с какой душой, с каким чувством они встречают всех нас, как они смотрят, как искренне радуются. Искренность, чистота помыслов, которая есть в головах людей. Сейчас шли в шествии, и я говорю: какие вы все красивые! А они в ответ, знаете что: какие вы красивые! А есть такое понятие, что человека украшает свет в глазах и улыбка на устах. Если жить по этому принципу, то жизнь становится ярче.

Еще задолго до официальной церемонии открытия Гродно погрузился в атмосферу праздника. За каждым поворотом ждали выставки, инсталляции и ярмарки. Градус веселья резко поднялся, стоило улице Советской заполниться людьми. Именно здесь прошло шествие. Идея традиционная, но были и новшества – это цветок-символ, который несла девушка во главе каждой из колонн парада.

Эльвира Левшевич:

Я очень довольна цветами, это так интересно, так необычно. Когда даже после шествия смотришь, как другие идут и как на экране это отражается. Это бесподобно и очень красиво.

Вместе с цветами диаспоры поднялись на сцену. Здесь прошел масштабный концерт-открытие. Завершился он ближе к полуночи торжественным фейерверком. Так Гродно готовился ко второму фестивальному дню. И работе подворий. Именно они магнитом привлекали гостей, кто хотел узнать больше о культуре соседей. Например, башкиры рассказали о монетах как элементе костюма. Они служат оберегом, а также могут выручить в трудную минуту. Женщины даже расплачивались монетами, пришитыми к костюму. Кроме того, количество оборок на юбке башкирской девушки говорит о количестве детей в ее семье. А вот гастрономическими изысками баловали греки. В 2022 году они делили подворье с другими национальностями. Гости могли услышать традиционные песни, через мелодию которых легко понять душу народа с более, чем просто долгой историей.

Рафаэль Дельянов, председатель белорусского общественного объединения греков «Пелопоннес»:

Каждая песня имеет свой оттенок, свое существование, свое рождение. Конечно, песни есть печальные и веселые, танцы есть как печальные, так и веселые, потому что греки жили в разные времена. Были и войны, были и праздники. Все менялось, все чередовалось. Поэтому песни складывались народом от положения дел.