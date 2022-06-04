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Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?

04 июня 2022 18:32
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Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста такой же насыщенный, как и первый. На разных площадках работают выставки, мастер-классы, звучат концерты. На протяжении всего дня представители более 30 стран знакомили со своей культурой. А вечером состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля.  

Праздничную атмосферу из Гродно передаст Полина Королева.  

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-1

Конец весны запомнился дождливой пасмурной погодой. Организаторы фестиваля опасались ливня. Однако теперь, по завершению праздника, понятно, что даже метеорологические сюрпризы не стали бы помехой для международного праздника культур. В итоге дружба победила.  

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Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-4

Ренат Искандарович, участник фестиваля:  
Посмотрите на лица людей, с какой душой, с каким чувством они встречают всех нас, как они смотрят, как искренне радуются. Искренность, чистота помыслов, которая есть в головах людей. Сейчас шли в шествии, и я говорю: какие вы все красивые! А они в ответ, знаете что: какие вы красивые! А есть такое понятие, что человека украшает свет в глазах и улыбка на устах. Если жить по этому принципу, то жизнь становится ярче.  

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-7

Еще задолго до официальной церемонии открытия Гродно погрузился в атмосферу праздника. За каждым поворотом ждали выставки, инсталляции и ярмарки. Градус веселья резко поднялся, стоило улице Советской заполниться людьми. Именно здесь прошло шествие. Идея традиционная, но были и новшества – это цветок-символ, который несла девушка во главе каждой из колонн парада.  

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-10

Эльвира Левшевич:  
Я очень довольна цветами, это так интересно, так необычно. Когда даже после шествия смотришь, как другие идут и как на экране это отражается. Это бесподобно и очень красиво.  

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-13

Вместе с цветами диаспоры поднялись на сцену. Здесь прошел масштабный концерт-открытие. Завершился он ближе к полуночи торжественным фейерверком. Так Гродно готовился ко второму фестивальному дню. И работе подворий. Именно они магнитом привлекали гостей, кто хотел узнать больше о культуре соседей. Например, башкиры рассказали о монетах как элементе костюма. Они служат оберегом, а также могут выручить в трудную минуту. Женщины даже расплачивались монетами, пришитыми к костюму. Кроме того, количество оборок на юбке башкирской девушки говорит о количестве детей в ее семье. А вот гастрономическими изысками баловали греки. В 2022 году они делили подворье с другими национальностями. Гости могли услышать традиционные песни, через мелодию которых легко понять душу народа с более, чем просто долгой историей.  

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-16

Рафаэль Дельянов, председатель белорусского общественного объединения греков «Пелопоннес»:  
Каждая песня имеет свой оттенок, свое существование, свое рождение. Конечно, песни есть печальные и веселые, танцы есть как печальные, так и веселые, потому что греки жили в разные времена. Были и войны, были и праздники. Все менялось, все чередовалось. Поэтому песни складывались народом от положения дел.  

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-19

За чаем посетители праздника шли к русскому обществу, оно – одно из самых масштабных на фестивале. Здесь были самовары, а также матрешки. Пестрое разнообразие культур уместилось на одной улиц. И именно умение жить в мире и согласие, не бороться за территорию показывает фестиваль национальных культур в Гродно.  

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Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей?-22

Официальное закрытие фестиваля сегодня, 4 июня, но пятого числа организаторы предлагают гостям и жителям города встретиться на Августовском канале, который, как и многие места в Гродно, является историко-культурной ценностью нашей страны. Уже по прошествии двух фестивальных дней можно сказать, что дружба победила. И не только непогоду.  

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