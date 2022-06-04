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Гендиректор СТВ: «Беларусь не словом, а делом объединяет национальности и способствует духовному единению народа»

04 июня 2022 18:26
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Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста такой же насыщенный, как и первый. На разных площадках работают выставки, мастер-классы, звучат концерты. На протяжении всего дня представители более 30 стран знакомили со своей культурой. А вечером состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля.  

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей? Читать здесь.  

Гендиректор СТВ: «Беларусь не словом, а делом объединяет национальности и способствует духовному единению народа»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Каждая национальность уникальна по своему. И колорит этого фестиваля в том, что на столь маленькой площадке можно увидеть разные культуры. И это единение очень положительно для всех показывает, что Беларусь не словом, а делом объединяет национальности и способствует духовному единению народа.  

Министр культуры о фестивале в Гродно: «Этим гордится Беларусь». Подробнее.  

# Фестиваль # общество # Александр Осенко # Полина Королева # Фотофакт

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