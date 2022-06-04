Гендиректор СТВ: «Беларусь не словом, а делом объединяет национальности и способствует духовному единению народа»

Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста такой же насыщенный, как и первый. На разных площадках работают выставки, мастер-классы, звучат концерты. На протяжении всего дня представители более 30 стран знакомили со своей культурой. А вечером состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля.

Фестиваль культур в Гродно завершился. Куда пригласили отправиться его гостей? Читать здесь.