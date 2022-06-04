«На спортивную инфраструктуру». Столин получил 100 тыс рублей от Национального олимпийского комитета

Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Незаживающие раны на теле Беларуси – одно из самых массовых захоронений мирных жителей в стране. 12,5 тысячи – население современного и молодого Столина. Народная тропа в Год исторической памяти не зарастает.

«Вытокі» – это классно!

Отлично, атмосфера очень прекрасная, весело, задорно!