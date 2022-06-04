«На спортивную инфраструктуру». Столин получил 100 тыс рублей от Национального олимпийского комитета
Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Незаживающие раны на теле Беларуси – одно из самых массовых захоронений мирных жителей в стране. 12,5 тысячи – население современного и молодого Столина. Народная тропа в Год исторической памяти не зарастает.
Отлично, атмосфера очень прекрасная, весело, задорно!
Виктор Лукашенко, председатель Национального олимпийского комитета:
Мы вручаем вашему городу сертификат, деньги от которого будут потрачены на спортивную инфраструктуру вашего города.
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