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«На спортивную инфраструктуру». Столин получил 100 тыс рублей от Национального олимпийского комитета

04 июня 2022 18:25
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Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.  

«На спортивную инфраструктуру». Столин получил 100 тыс рублей от Национального олимпийского комитета-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Незаживающие раны на теле Беларуси – одно из самых массовых захоронений мирных жителей в стране. 12,5 тысячи – население современного и молодого Столина. Народная тропа в Год исторической памяти не зарастает.  

«На спортивную инфраструктуру». Столин получил 100 тыс рублей от Национального олимпийского комитета-4

«Вытокі» – это классно!  

«На спортивную инфраструктуру». Столин получил 100 тыс рублей от Национального олимпийского комитета-7

Отлично, атмосфера очень прекрасная, весело, задорно!  

«На спортивную инфраструктуру». Столин получил 100 тыс рублей от Национального олимпийского комитета-10

Виктор Лукашенко, председатель Национального олимпийского комитета:  
Мы вручаем вашему городу сертификат, деньги от которого будут потрачены на спортивную инфраструктуру вашего города.  

Боксер-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить справа по печени. Подробности здесь.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Виктор Лукашенко # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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