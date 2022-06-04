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17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальных культур?

04 июня 2022 12:33
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Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой.  

Передать атмосферу праздничного Гродно уже спешит Полина Королева.  

17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальных культур?-1

Полина Королева, корреспондент:  
Как и обещали, мы вернулись. Второй день фестиваля уже расцвел. Напомню, вчера мы старались познакомить зрителя со всеми мероприятиями, которые проходят в рамках этого праздника. А сегодня постараемся посетить все сцены в Гродно. Здесь не утихает музыка, танцы. Хочу отметить оригинальные образы танцоров и участников фестиваля. У многих из них разукрашены лица под тон музыкальных композиций. А что касается костюмов, то в ход идет все, что только можно. Например, целлофан, который в танце напоминает летящее облако или туман. Также присутствуют в номерах акробаты на ходулях – это все очень напоминает традиционные колядки.  

17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальных культур?-4

Полина Королева:  
Ну а поблизости к сцене на площади Ленина уже открыта ярмарка. Здесь можно попробовать белорусскую национальную кухню, увидеть продукцию ремесленников, а также узнать про историю Беларуси и непосредственно нашего любимого города над Неманом. Но это только начало, дальше, как говорится, больше. И мы очень жаждем посетить подворья, национальные подворья, которые сегодня являются главным событием фестиваля. Что ж, хочу сказать, что не только мы желаем оказаться там. И предлагаю вам услышать планы министра информации Беларуси.  

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17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальных культур?-7

Полина Королева:  
Напомню, запланирована работа 17 подворий. Многие национальности будут объединены в силу своей малочисленности, но это не помешает нашему празднику и нашему настроению. Ведь непосредственно в близости и параллельно с работой подворий будет организован праздник грации и красоты. Это не конкурс, а всего лишь еще одна возможность продемонстрировать гостям и нашим зрителям, какие есть аксессуары, традиционные прически и наряды у той или иной национальности. Напомню, наш телеканал – информационный партнер фестиваля. Мы очень этим гордимся. И, думаю, в вашей памяти еще свеж концерт, который также был официальной церемонией открытия. Предлагаю узнать, где и когда можно будет в полной мере насладиться этим действием.  

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17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальных культур?-10

Полина Королева:  
СМИ продолжают работать на фестивале. Мы здесь, чтобы показать нашим зрителям эту атмосферу праздника, в которую очень легко влюбиться, а также доказать, что Беларусь – это в первую очередь про дело, а не голое слово. Ведь все национальности, которые представлены в Беларуси, действительно живут в мире и понимании. И, находясь на фестивале, я слабо представляю, что эту атмосферу можно как-либо подделать.  

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# Фестиваль # общество # Полина Королева # Владимир Перцов # Александр Осенко # Фотофакт

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