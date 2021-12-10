«Присвоили, взяли в рабство». Евгений Пустовой о том, что из себя представляют права человека для Запада

Новости Беларуси. Пока на Западе говорят, в Беларуси делают все, чтобы помочь людям, которые в отчаянии покинули родину в поисках лучшей жизни. Но в беженцев они превратились как раз из-за тех, кто пытается навязывать свое понимание демократии и прав человека.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы не имеете право. Имеем. Каждый из нас имеет право. Для людей науки это право в классическом понимании. Для людей авраамической цивилизации – божественное право. Оно, кстати, у всех тех, кто верит и не верит. Это право выбора, каким быть. Но вот соль в том, что сейчас под личиной прав как раз наши права и забирают. В Международный день прав человека об этих самых правах без галстуков и купюр.