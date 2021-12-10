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Настоящее и будущее цифровой сферы Беларуси. В Могилёве обсудят, как применить технологии в промышленности и транспорте

10 декабря 2021 16:54
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Новости Беларуси. «Государство. Бизнес. Граждане». Пятый региональный форум пройдет в Могилеве 14 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это площадка для обсуждения настоящего и будущего цифровой сферы Беларуси, а также перевода в цифровую плоскость взаимодействий на всех уровнях.  

Основными темами форума в Могилеве станут цифровые решения в промышленности и транспорте. Участники вместе со спикерами будут обсуждать цифровую трансформацию общества, перспективы развития Беларуси и основные тренды цифровой экономики. Отдельное внимание уделят вопросу организации защиты персональных данных.  

Настоящее и будущее цифровой сферы Беларуси. В Могилёве обсудят, как применить технологии в промышленности и транспорте-1

Олег Седельник, генеральный директор предприятия «Белорусские облачные технологии»:  
Это будет завершающий форум в рамках областных центров в этом году. На форуме основными темами будут промышленность, транспорт, строительство. Наше предприятие, другие партнеры расскажут о том, чем они могут быть полезны в этих сферах, расскажут об уже реализованных проектах, перспективных проектах и о тех новинках технологических, которые могут быть применены.  

Настоящее и будущее цифровой сферы Беларуси. В Могилёве обсудят, как применить технологии в промышленности и транспорте-4

Форумы уже прошли в Гомеле, Бресте, Гродно и Витебске. На диалоговых площадках они собрали более 1 500 участников. Настоящим подарком для Могилевской области станет проведение аналогичного мероприятия и в Бобруйске.  

# Технологии # общество # Олег Седельник # Фотофакт

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