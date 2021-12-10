«Здесь проводится анализ качества». Как проверяют молоко на жирность и кислотность
Новости Беларуси. В Минской области с начала 2021 года получили свыше 1 миллиона 820 тысяч тонн молока. В лидерах – Несвижский, Дзержинский и Смолевичский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Не отстают по темпам производства и в Мядельском районе. В сельхозпредприятии «Сватки» ежедневно на молокозавод отправляют 13 тонн молока, а это плюс 3 тонны к уровню 2020 года.
Алексей Луговой родом отсюда – из агрогородка Сватки. После окончания Белорусского государственного аграрного технического университета распределился в хозяйство Поставского района. Затем попробовал себя в Минске, но решил, что в гостях хорошо, а дома лучше. Так и начал работать в «Сватках», о чем ни разу не пожалел.
Пять лет был главным энергетиком. А теперь руководитель хозяйства. На вопрос, в чем секрет трудовых побед, молодой директор отвечает: в слаженном коллективе.
Алексей Луговой, директор сельхозпредприятия «Сватки»:
В этой сфере работаю 5 лет, все навыки приобрел от предыдущего руководителя. Есть сотрудники, которые работают более 10 лет, есть ветераны труда, молодые специалисты.
Ставку здесь делают на животноводство. Одной из важных задач считают увеличение поголовья и надоев.
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