«Здесь проводится анализ качества». Как проверяют молоко на жирность и кислотность

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2021 года получили свыше 1 миллиона 820 тысяч тонн молока. В лидерах – Несвижский, Дзержинский и Смолевичский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не отстают по темпам производства и в Мядельском районе. В сельхозпредприятии «Сватки» ежедневно на молокозавод отправляют 13 тонн молока, а это плюс 3 тонны к уровню 2020 года.