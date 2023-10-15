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Сергей Рачков: неразбериха внутриполитическая в Израиле привела к тому, что там не сумели спрогнозировать нападение ХАМАС

15 октября 2023 19:45
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Наш белорусский зритель воспринимает происходящее как что-то происходящее далеко. Это не Украина, которая находится рядом с границами. Нет ярких симпатий, кого поддерживать, кого нет. Лично для вас кто является жертвой, кто нападающим? Потому что ситуация, если мы посмотрим на истоки исторические, крайне сложная.

Сергей Рачков: неразбериха внутриполитическая в Израиле привела к тому, что там не сумели спрогнозировать нападение ХАМАС-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Несмотря на то, что это намного дальше, чем Украина, наш зритель сегодня более чувствителен и к этой ситуации. Потому что в мире обстановка очень сложная. И обострение вот этого конфликта говорит о турбулентности мировой политики, о переформатировании всего мира. А когда идет переформатирование, то тогда и стабильности намного меньше. Мне сложно определять свою личную позицию, потому что я почти 6 лет был постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств. Поэтому я глубоко погружен в этот вопрос и знаю все аспекты. Но мы должны вернуться, видимо, в ноябрь 1947 года, когда мировая общественность, ООН приняли решение о том, что на этой земле должно быть два государства. Очень сложно реализовать, но тем не менее в 1948 году реализовали часть вот этой задумки и этого политического решения. Почему не реализовали вторую часть?

Надежда Сасс:
Вы знаете, Сергей Анатольевич, ряд экспертов по Ближнему Востоку утверждают, что палестинская проблема для самих арабских стран – это чемодан без ручки, проблема, которая тяготит их самих. И решение крайне сложно выработать.

Сергей Рачков: неразбериха внутриполитическая в Израиле привела к тому, что там не сумели спрогнозировать нападение ХАМАС-4

Сергей Рачков:
Буквально недавно закончилась специальная сессия Совета Лиги арабских государств. И основной вывод – Лига арабских государств выступает за возобновление мирного процесса урегулирования этого конфликта. Конечно, сегодня очень много игроков, много интересов завязано в этом регионе. Не все интересы совпадают. Есть интересы, которые соответствуют только одной стране или группе стран. Что касается чемодана без ручки, вы понимаете, мы должны вернуться опять же к вашему посылу. Ведь там простые люди. В секторе Газа почти два миллиона простых людей. Да, есть ХАМАС, который нанес вот такую атаку, к которой не был готов Израиль. Да, есть очень серьезные жертвы среди израильского населения. Но прежде всего это потому, что та неразбериха внутриполитическая в Израиле привела в том числе к тому, что она есть, наверное, и в силовых структурах, и в Министерстве обороны, и в ЦАХАЛе, который не сумел спрогнозировать, предусмотреть и предупредить такое развитие событий.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Сергей Рачков # Фотофакт

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