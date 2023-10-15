Сергей Рачков: неразбериха внутриполитическая в Израиле привела к тому, что там не сумели спрогнозировать нападение ХАМАС
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Наш белорусский зритель воспринимает происходящее как что-то происходящее далеко. Это не Украина, которая находится рядом с границами. Нет ярких симпатий, кого поддерживать, кого нет. Лично для вас кто является жертвой, кто нападающим? Потому что ситуация, если мы посмотрим на истоки исторические, крайне сложная.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Несмотря на то, что это намного дальше, чем Украина, наш зритель сегодня более чувствителен и к этой ситуации. Потому что в мире обстановка очень сложная. И обострение вот этого конфликта говорит о турбулентности мировой политики, о переформатировании всего мира. А когда идет переформатирование, то тогда и стабильности намного меньше. Мне сложно определять свою личную позицию, потому что я почти 6 лет был постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств. Поэтому я глубоко погружен в этот вопрос и знаю все аспекты. Но мы должны вернуться, видимо, в ноябрь 1947 года, когда мировая общественность, ООН приняли решение о том, что на этой земле должно быть два государства. Очень сложно реализовать, но тем не менее в 1948 году реализовали часть вот этой задумки и этого политического решения. Почему не реализовали вторую часть?
Надежда Сасс:
Вы знаете, Сергей Анатольевич, ряд экспертов по Ближнему Востоку утверждают, что палестинская проблема для самих арабских стран – это чемодан без ручки, проблема, которая тяготит их самих. И решение крайне сложно выработать.
Сергей Рачков:
Буквально недавно закончилась специальная сессия Совета Лиги арабских государств. И основной вывод – Лига арабских государств выступает за возобновление мирного процесса урегулирования этого конфликта. Конечно, сегодня очень много игроков, много интересов завязано в этом регионе. Не все интересы совпадают. Есть интересы, которые соответствуют только одной стране или группе стран. Что касается чемодана без ручки, вы понимаете, мы должны вернуться опять же к вашему посылу. Ведь там простые люди. В секторе Газа почти два миллиона простых людей. Да, есть ХАМАС, который нанес вот такую атаку, к которой не был готов Израиль. Да, есть очень серьезные жертвы среди израильского населения. Но прежде всего это потому, что та неразбериха внутриполитическая в Израиле привела в том числе к тому, что она есть, наверное, и в силовых структурах, и в Министерстве обороны, и в ЦАХАЛе, который не сумел спрогнозировать, предусмотреть и предупредить такое развитие событий.
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