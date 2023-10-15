Сергей Рачков: неразбериха внутриполитическая в Израиле привела к тому, что там не сумели спрогнозировать нападение ХАМАС

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Наш белорусский зритель воспринимает происходящее как что-то происходящее далеко. Это не Украина, которая находится рядом с границами. Нет ярких симпатий, кого поддерживать, кого нет. Лично для вас кто является жертвой, кто нападающим? Потому что ситуация, если мы посмотрим на истоки исторические, крайне сложная.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Несмотря на то, что это намного дальше, чем Украина, наш зритель сегодня более чувствителен и к этой ситуации. Потому что в мире обстановка очень сложная. И обострение вот этого конфликта говорит о турбулентности мировой политики, о переформатировании всего мира. А когда идет переформатирование, то тогда и стабильности намного меньше. Мне сложно определять свою личную позицию, потому что я почти 6 лет был постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств. Поэтому я глубоко погружен в этот вопрос и знаю все аспекты. Но мы должны вернуться, видимо, в ноябрь 1947 года, когда мировая общественность, ООН приняли решение о том, что на этой земле должно быть два государства. Очень сложно реализовать, но тем не менее в 1948 году реализовали часть вот этой задумки и этого политического решения. Почему не реализовали вторую часть? Надежда Сасс:

Вы знаете, Сергей Анатольевич, ряд экспертов по Ближнему Востоку утверждают, что палестинская проблема для самих арабских стран – это чемодан без ручки, проблема, которая тяготит их самих. И решение крайне сложно выработать.