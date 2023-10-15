Василец: Эрдоган в палестино-израильском конфликте может сыграть созидательную роль, если не побоится

Надежда Сасс, СТВ: Некоторые заявления Биньямина Нетаньяху определенные аналогии построили с президентом Порошенко. Вы помните, когда отключили воду в Крым, мы помним, какая была продовольственная блокада Донбасса. Сегодня же в адрес Биньямина Нетаньяху от международных организаций мы слышим вразумительные комментарии, чего ранее в ситуации с Украиной, Крымом и другими территориями, к сожалению, не слышали. То есть сегодня понимает ряд стран мирового сообщества, что в данной ситуации поведение столкнувшихся сторон, естественно, некорректное и нечеловечное.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской партии «Держава»:

Здесь присутствуют официальные комментарии израильских чиновников, абсолютно людоедские, и комментировать их, я думаю, не стоит. И так понятно, что в них серьезное веяние нацизма. И здесь можно все-таки больше смотреть в будущее, потому что сейчас, если мы проанализируем ситуацию по региону, есть только одна страна, которая де-факто может сейчас сыграть очень созидательную роль и конкретно способствовать выполнению резолюции ООН по созданию палестинского государства. Это Турция. У Турции хватает возможностей военно-технических, чтобы израильская армия прекратила атаки на сектор Газа.

Это касается и противовоздушной обороны, это касается и флота, это касается и в первую очередь статуса Турции как страны НАТО. Потому что по пятой статье Устала НАТО, США, ЕС и так далее – все страны, которые участвуют в блоке НАТО, вынуждены защищать стран-участниц НАТО, если вдруг произойдет на них нападение. Если Турция высадит свои войска миротворческие в секторе Газа, если все-таки у Турции получится каким-то образом пойти ва-банк и сделать бесполетную зону над сектором Газа, тогда получится, что Эрдоган будет реальным спасителем мусульман Палестины. В этом плане этот человек может сыграть очень созидательную роль, если, конечно, не побоится.

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